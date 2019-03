St. Otmar gewinnt in der Finalrunde der NLA-Handballer einen Auswärtspunkt Dank des 28:28-Unentschiedens auswärts gegen Suhr Aarau verbessert sich St. Otmar in der Finalrunden-Tabelle der Handball-NLA auf Position fünf. Jörg Greb, Aarau

St. Otmars Severin Kaiser erzielt gegen Suhr Aarau vier Tore. Bild: Urs Bucher)

Nein, ein überzeugendes Spiel ist es nicht gewesen, das die St. Galler Tophandballer in Aarau ablieferten beim HSC Suhr Aarau. Aber es war auch nicht eines, das zum Sich-Hintersinnen veranlassen würde.

Die Worte von Spielertrainer Bo Spellerberg bestätigen dies: «Wir müssten besser sein, sollten diese Partie gewinnen. Aber es gab auch Etliches, das zufrieden stimmt. Ganz vieles machten wir gut.»

Gute Verteidigung

An die Deckung dachte Spellerberg etwa. Stabil stand die 6:0-Abwehrkette. Sie provozierte die zahlreichen Fehler der Suhrer Angreifer. «Es wird besser und besser», freute sich Spellerberg. Er sieht eine Aufwärtstendenz im Hinblick auf die entscheidende Meisterschaftsphase mit dem Playoff.

Zufrieden stellte den Routinier auch das Resultat: «Zuletzt verloren wir zweimal, jetzt holten wir zumindest einen Punkt.» Diese Einschätzung Spellerbergs bestätigte sich ohne grosse Abstriche.

Knapper Vorsprung zur Pause

In den ersten 30 Minuten bissen sich die Ostschweizer immer wieder an der hartnäckigen 5:1-Abwehr des Heimclubs fest. Zu viele Fehler unterliefen. Dennoch führten zur Pause die St. Galler mit 14:13. Zum einen hatte das mit ihrem fokussierten Spiel, zum andern aber mit der zwiespältigen Leistung des favorisierten Heimteams zu tun. Und ein entscheidender Umschwung glückte Mitte der ersten 30 Minuten. Dank zwei Penaltytoren von Severin Kaiser und zwei Spellerberg-Treffern machte St. Otmar aus dem 8:10 ein 12:10.

Die Schlussphase überstanden

Auch in der zweiten Halbzeit gaben die Ostschweizer über weite Strecken den Ton an. Bis auf vier Treffer bauten sie ihren Vorsprung aus (21:17). Allerdings kündigte sich in der Schlussphase ein schon mehrfach gesehenes Problem an: Wiederum schmolz die Reserve. Knappe neun Minuten vor der Schlusssirene war mit 24:24 wieder Gleichstand. Doch diesmal behielten die St. Galler Spieler einen kühlen Kopf. Nur einmal gerieten sie mit einem Tor in Rücklage. Drei Mal hingegen lagen sie im Vorsprung. Letztmals glichen die Aargauer 37 Sekunden vor Ende aus.