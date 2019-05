Weniger Zeitspiel bis neue Handregel: Das sind die neuen Fussball-Regeln für die kommende Saison Auswechslung, Handspiel, Münzwurf: Ab dem 1. Juni gibt es im Fussball eine Reihe neuer Regeln; insbesondere beim umstrittenen Handspiel. Das International Football Association Board (IFAB) hat deshalb eine Modifizierung der Handspielregel beschlossen. Nicht nur das. Auch bei Abstössen, Freistössen oder Strafstössen gibt es Neuerungen.

Für Schiedsrichter und Spieler gelten ab 1. Juni neue Regeln. (Bild: Urs Lindt/freshfocus)

(sda/dpa) Ab 1. Juni an gilt: Jedes Tor, das mit der Hand oder dem Arm erzielt wird, ist irregulär – ob Absicht vorliegt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Auch wenn ein Spieler mit der Hand oder dem Arm in Ballbesitz gelangt und sich dadurch einen klaren Vorteil verschafft – also beispielsweise anschliessend ein Tor erzielt – soll das in jedem Fall geahndet werden.

Unabhängig von der Absicht liegt ebenso in der Regel ein Vergehen vor, wenn der Spieler seine Körperfläche unnatürlich vergrössert – etwa bei Armhaltung über Schulterhöhe. Es ist in der Regel kein Handspiel, wenn der Ball vom eigenen Körper oder vom Körper eines anderen Spielers an die Hand oder den Arm springt oder der Spieler sich im Fallen abstützt. Aber es gibt noch weitere Änderungen. Das sind die wichtigsten.

TRAINER

In Zukunft können auch Trainer und andere Offizielle genau wie die Spieler mit einer Gelben oder Roten Karte bestraft werden. Kann der Schuldige nicht ausgemacht werden, erhält automatisch der Chef-Trainer die Verwarnung beziehungsweise den Innenraumverweis.

MÜNZWURF

Bisher durfte der Gewinner des Münzwurfs die Seite auswählen, von der seine Mannschaft spielen wollte. Nun darf der Gewinner zwischen Seitenwahl und Anstoss wählen.

AUSWECHSLUNG

Um Zeitspiel zu verhindern, muss der ausgewechselte Spieler fortan das Feld an der nächstmöglichen Linie verlassen - das kann Torlinie oder Seitenauslinie sein. Das Abklatschen mit dem Einwechselspieler in Höhe der Mittellinie wird damit seltener.

MAUER

Bei einem Freistoss in Tornähe dürfen sich die Spieler der ausführenden Mannschaft nicht mehr in die Mauer stellen. Sie müssen mindestens einen Meter Abstand halten. Vorausgesetzt, die Mauer besteht aus drei oder mehr Abwehrspielern.

Der folgende Trick von Marcelo Brozovic, kroatischer Mittelfeldspieler von Inter Mailand, ist in Zukunft immer noch erlaubt:

This defending by Inter Milan player Brozovic is absolutely unreal 😱



🎥 IG/passiopelfutbol pic.twitter.com/Uyu18tj4t1 — ODDSbible (@ODDSbible) 25. Oktober 2018

PENALTY

Der Torhüter muss beim Strafstoss künftig nur noch mit einem Fuss auf Höhe der Torlinie stehen, nicht mehr mit beiden Füssen.

ABSTOSS

Bisher musste der Ball immer erst den Strafraum verlassen, ehe er von einem Mitspieler berührt werden durfte. Jetzt dürfen Mitspieler ihn auch im Strafraum annehmen. Der Ball ist im Spiel, sobald er mit dem Fuss gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. Gegenspieler dürfen allerdings erst ausserhalb des Strafraums an den Ball.

FREISTOSS

Freistösse dürfen auch dann schnell ausgeführt werden, wenn der Schiedsrichter noch eine Gelbe oder Rote Karte zeigen will. Die Verwarnung kann er beim nächsten Spielunterbruch nachholen, um somit eine mögliche Torchance nicht zu verhindern.

SCHIEDSRICHTER

Der Schiedsrichter ist künftig nicht mehr «Luft». Bisher lief die Partie einfach weiter, wenn der Unparteiische vom Ball getroffen wurde. Fortan gilt: Wird er angeschossen und ändert damit die Spielrichtung beziehungsweise der Ballbesitz oder geht der Ball dadurch sogar ins Tor, gibt es Schiedsrichter-Ball.

SCHIEDSRICHTER-BALL

Es erhält künftig das Team den Ball vom Schiedsrichter, das zuletzt in Ballbesitz war.