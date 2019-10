Weltmeisterschaft in Stuttgart: Giulia Steingruber sichert sich Startplatz für die Sommerspiele 2020 in Tokio

Die Schweizer Kunstturnerinnen haben an den Weltmeisterschaften in Stuttgart erwartungsgemäss die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio der besten zwölf Teams klar verpasst. Giulia Steingruber sichert sich einen Platz im Final der besten 24 am Donnerstag sowie einen Startplatz für die Sommerspiele 2020.