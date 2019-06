Weltmeister Rohan Dennis kommt in Ulrichen nicht ins Rollen

Egan Bernal ist der Sieg an der 83. Tour de Suisse so gut wie sicher. Im Zeitfahren im Obergoms verliert der Kolumbianer bloss 19 Sekunden auf den Weltmeister und Herausforderer Rohan Dennis. Daniel Good, Ulrichen

Die Kräfte schwinden: Rohan Dennis lässt in Ulrichen zu viel Zeit liegen. (Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Ulrichen, 22. Juni 2019)

Man rechnete allgemein mit einem Leaderwechsel. Auch der Leader Egan Bernal selber. «Ich hatte es mit dem Besten der Welt zu tun. Deshalb dachte ich am Morgen vor dem Zeitfahren, dass ich den ersten Platz im Gesamtklassement verlieren würde», sagte der Kolumbianer.



Rohan Dennis schien im Vorfeld der gestrigen Etappe übermächtig. Der Australier ist Weltmeister und gewann eine Woche zuvor die erste Prüfung gegen die Uhr. In Langnau nahm er Bernal auf knapp zehn Kilometern 27 Sekunden ab.



Aber in Ulrichen hielt Bernal vehement dagegen. Selbst ein Ausrutscher, der leicht zu einem Sturz hätte führen können, hielt den 22-Jährigen nicht auf. Auf dem knapp 20 Kilometer langen Parcours verteidigte der Kolumbianer etwa die Hälfte seines Vorsprungs. Er nimmt die heutige Königsetappe über die Pässe Nufenen, Gotthard und Furka mit 22 Sekunden Vorsprung auf Dennis in Angriff. «Natürlich habe ich nun gute Karten. Es kann jedoch immer etwas passieren. Zuversichtlich stimmt mich, dass ich eine starke Mannschaft zur Seite habe», sagte Bernal. Für Bernal spricht insbesondere, dass er der beste Bergfahrer an der 83. Tour de Suisse ist.



Die Schweizer Landesrundfahrt geht heute in Ulrichen zu Ende. Nach 2016, als Miguel Angel Lopez gewann, dürfte wieder ein Kolumbianer die Tour für sich entscheiden. Bernal fährt im Team der Tour-de-France-Gewinner Chris Froome und Geraint Thomas. Er hat gute Aussichten, dereinst als erster Kolumbianer im wichtigsten Radrennen zu triumphieren.



Patrick Schelling weiter bester Schweizer

Für die Schweizer ging es fast nur noch um die Ehre. Im Gesamtklassement hält einer die Fahne der Einheimischen hoch, der sonst für ein drittklassiges Team fährt. Patrick Schelling darf dank einer Ausnahmeregelung mit einer Schweizer Nationalmannschaft an der Tour de Suisse teilnehmen. Gestern gab der Toggenburger Kletterer auch im Zeitfahren keine schlechte Figur ab und ist nun Gesamtelfter. Heute wird er sich wohl sogar unter die ersten zehn verbessern.



Ein ordentliches Zeitfahren lieferte als 16. auch Claudio Imhof ab, obwohl er wegen einer geschlossenen Barriere fast den Start verpasst hatte. Imhof trat auch gestern im Trikot des besten Bergfahrers an. Weil Bernal, der auch diese Spezialwertung anführt, das Zeitfahren natürlich im Gelb des Leaders bestritt.

Tagessieger wurde überraschend der Belgier Yves Lampaert. Dennis belegte in der Tageswertung den sechsten Platz unmittelbar vor Stefan Küng, dem besten Schweizer. Bernal legte mit dem elften Platz den Grundstein zum Tour-Sieg. Das ist gut für ihn, aber schlecht für die Spannung am heutigen Tag.