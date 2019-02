Weltcup-Super-G in Bansko abgesagt Wegen starken Schneefällen musste der für Samstag angesetzte Weltcup-Super-G der Männer in Bansko abgesagt werden.

Pistenfahrzeuge versuchen, die Piste vom vielen Neuschnee zu befreien. (Bild: Georgi Licovski/EPA, Bansko, 22. Februar 2019)

(sda) Bereits drei Stunden vor dem geplanten Start musste das Rennen gestrichen werden, nachdem in der Nacht starker Schneefall eingesetzt hatte. Am Sonntag soll in Bulgarien noch ein Riesenslalom stattfinden.

Der abgesagte Super-G wird wohl definitiv entfallen, zumal in der kommenden Woche in Kvitfjell in Norwegen bereits eine Abfahrt nachgeholt werden muss.