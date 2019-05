Weil Chiasso verliert: Der SC Kriens bleibt in der Challenge League Mathematisch ist der Ligaerhalt zwar noch nicht unter Dach und Fach – aber der

SC Kriens freut sich trotz der 0:2-Heimniederlage gegen Lausanne. Weil Aarau in Chiasso siegt. Turi Bucher

Der Krienser Nikola Mijatovic behauptet den Ball gegenüber Andi Zeqiri. (Bild: Marc Schumacher/Freshfocus)

Der SC Kriens hat sein grosses Ziel erreicht: Der Dreipunkte-Vorsprung auf den FC Chiasso bleibt nach der Runde vom Donnerstag bestehen, und weil Kriens das deutlich bessere Torverhältnis (+16) vorweist, ist der Ligaerhalt ein Jahr nach dem Aufstieg geschafft. Chiasso müsste am Sonntag gegen Wil beispielsweise 9:0 gewinnen und Kriens gleichzeitig gegen Servette 0:8 verlieren.

Der vorletzte Krienser Auftritt allerdings war alles in allem enttäuschend. Lausannes Nicolas Gétaz knallte den Ball schon in der 3. Minute an die Latte, doch das schien nicht wirklich ein Weckruf für die Krienser zu sein. Zwei Minuten später lag der SCK im Rückstand: Unglaublich, wie dem Schweizer U21-Nationalspieler Dan Ndoye das Toreschiessen leicht gemacht wurde.

Irgendwie absurd war, dass Kriens den Gegner in der restlichen ersten Halbzeit im Griff, ja das Spieldiktat komplett in der Hand hatte. Aber es blieb beim 0:1. Omer Dzonlagic (20.) und Stefano Cirelli (36.) vergaben auf Krienser Seite die Chancen zum 1:1-Ausgleich.

Nach dem Schlusspiff ging der Blick zum Totomat

Die Krienser mussten an diesem für sie so wichtigen Abend auf eine komplette Offensivreihe verzichten: Die verletzten Nico Siegrist, Skumbim Sulejmani und Edmond Selmani fieberten auf der Tribüne mit dem SCK mit. Die Absenzen beziehungsweise die Krienser Präsenz vor dem Lausanne-Tor machten einmal mehr deutlich: Es braucht nächste Saison in Kriens mehr Durchschlagskraft und mehr Kreativität in der Offensive.

Denn in der zweiten Halbzeit kam von Kriens praktisch nichts mehr. Die Westschweizer, die immer noch mit den Barragespielen liebäugeln und in Richtung Super League schielen, kontrollierten die Partie auf dem Kleinfeld und erhöhten in der 88. Minute durch Noah Looslis Kopfballtor auf 2:0.

Dann, nach dem Schlusspfiff, richtete sich die Konzentration auf den Totomat. 96 Minuten dauerte die Partie in Chiasso, das bange Warten dauerte und dauerte. Aber: Auf die Aarauer war Verlass ... es blieb bei der 0:1-Niederlage der Tessiner. Erleichterung machte sich jetzt auf dem Krienser Kleinfeld breit. Der ganz grosse Partyrummel blieb aber aus, es flossen weder Freudentränen noch Champagner. Nur zu gerne hätten die Krienser den Ligaerhalt aus eigener Kraft besiegelt. «Ja, die Situation hat einen kleinen Beigeschmack», sagte SCK-Captain Daniel Fanger, «aber letztlich war es immer unser Ziel, mindestens einen Gegner in der Tabelle hinter uns zu lassen.» Auch Trainer Bruno Berner war noch nicht in Feierlaune. «Erst nach dem letzten Spiel gegen Servette, erst wenn definitiv abgerechnet wird», winkte er ab. So klang der Krienser Abend dann doch ziemlich verhalten aus, mit einem Lachen in den Gesichtern, mehr nicht.

Letztes Spiel am Sonntag in Genf gegen Servette

Jetzt wird also Chiasso oder Rapperswil-Jona den Weg in die Promotion League gehen müssen. Inklusive dieser mathematischen (Un-)Möglichkeit, die Kriens schrecklicherweise doch noch belangen könnte. Captain Fanger meinte dazu: «Ein Punkt wäre gegen Lausanne möglich gewesen. Nun wollen wir in Genf einen guten Auftritt, ein gutes Spiel liefern. Zu 95 Prozent haben wir den Ligaerhalt schon geschafft.»

Nun, erhöhen wir doch frech auf 99,9 Prozent.

Das Telegramm

Kriens – Lausanne 0:2 (0:1)

Kleinfeld.– 1600 Zuschauer. – SR Cibelli.

Tore: 5. Ndoye 0:1. 88. Loosli 0:2.

Kriens: Enzler; Urtic, Elvedi, Berisha, Mijatovic; (52. Wiget), Ulrich (73. Seferagic), Sadrijaj, Fanger, Cirelli (73. Sukacev), Dzonlagic; Chihadeh (90. Rüedi).

Lausanne: Castella; Pos (74. Boranijasevic), Loosli, Nganga, Gétaz; Kukuruzovic, Dominguez (61. Pasche), Geissmann (88. Cabral); Zeqiri, Buess, Ndoye (81. Koura).

Bemerkungen: Kriens ohne Siegrist, Selmani, Sulejmani (alle verletzt) und Bürgisser (gesperrt). Lausanne ohne Puertas (gesperrt) und Oliveira (verletzt). 3. Lattenschuss von Gétaz.

Die Resultate:

Kriens - Lausanne 0:2 (0:1)

Chiasso - Aarau 0:1 (0:1)

Rapperswil-Jona - Winterthur 1:4 (0:0)

Schaffhausen - Wil 2:0 (0:0)

Vaduz - Servette 1:5 (0:2)