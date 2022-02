Wahl Jürg Walser ist neuer Präsident im Regionalverband Ostschweiz Tennis Der RVOT will, dass nach unruhigen Jahren wieder Ruhe einkehrt. Mit Walser. Vorgänger Peter Rothenberger wurde derweil zum Ehrenpräsidenten gewählt.

Auch der TC Gründenmoos hat gewählt. Bild: Urs Bucher

Der Regionalverband Ostschweiz Tennis (RVOT) hat einen neuen Präsidenten: Jürg Walser. Der 63-Jährige setzte sich an der Generalversammlung vom 4. Februar in Rheineck gegen den Gegenkandidaten Daniel Studer durch – im ersten Wahlgang und mit einem absoluten Mehr.

Der RVOT besteht aus über 50 Tennisklubs aus den Kantonen St.Gallen sowie Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Rund 40 Klubs waren bei der Wahl zugegen. Dass sich diese bereits im ersten Wahlgang mit einem absoluten Mehr entschied, spricht dafür, dass bald Ruhe einkehren könnte im RVOT. In den vergangenen Jahren sorgte der drittgrösste Sportverband der Ostschweiz vor allem wegen Machtkämpfen für Schlagzeilen.

Für Rothenberger ist nach 27 Jahren Schluss

Jürg Walser Bild: PD

Peter Rothenberger, der dem Verband seit 1995 vorstand und nicht mehr für das Amt kandidierte, wurde im Rahmen der Generalversammlung zum Ehrenpräsidenten gewählt. René Stammbach hielt als Präsident von Swiss Tennis eine Laudatio.

Nachfolger Walser ist Mitglied der Tennisklubs in Bütschwil und Wildhaus/Unterwasser und noch immer aktiver Interclub- und Turnierspieler. Zum Tennis kam er früh: In Basel, wo Walser aufgewachsen ist, trat er als Neunjähriger dem Tennisklub bei. Längst hat es ihn in die Ostschweiz verschlagen, des Berufes wegen.