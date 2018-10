Im Cricket gibt es grundsätzlich zwei Formate: «Test-Cricket» und «limited over». Sie unterscheiden sich in der Runden- und Over-Anzahl sowie der Spieldauer. Ein Over entspricht sechs Würfen. Test-Cricket findet an fünf Tagen hintereinander statt, das andere Format dauert mehrere Stunden. Beim Test-Cricket gibt es je zwei Wurfrunden pro Team, beim «limited over» eine. Beim Test-Cricket ist die Over-Anzahl unbeschränkt, beim anderen Format nicht. Im Schweizer Final spielen beide Teams 40 Overs. Es darf also 240-mal geworfen werden – ausser alle Schlagmänner sind vorher ausgeschieden. Nicht ein Athlet alleine darf alle 40 Overs werfen, sondern mindestens fünf Mitspieler müssen beteiligt sein. Der Werfer kommt also maximal auf acht Overs. Er darf nie zwei Overs hintereinander spielen. (tm)