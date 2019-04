Vor dem FCL-Spiel in Sion stellt sich die Frage: Hat Yakin den «Trainerfresser» gezähmt? Der FC Luzern spielt heute Sonntag (16 Uhr) beim FC Sion. Dort hat Ex-FCL-Trainer Murat Yakin in den letzten Spielen den Dreh raus, wie er die bis vor kurzem unbeständige Walliser Mannschaft von Christian Constantin erfolgreich führt. Daniel Wyrsch

Sion-Trainer Murat Yakin: Sieger haben immer einen Plan. (Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone (Sion, 16. März 2019))

Im Frühjahr 2000 bestritt Thomas Häberli in der damaligen Nationalliga A acht Spiele für den FC Basel. Fast 26-jährig lancierte der Stürmer seine Profi-Karriere in Basel. Einer der Teamkollegen war Murat Yakin. Der Nationalspieler war nach Engagements beim VfB Stuttgart und Fenerbahce Istanbul kurz vorher in seine Heimatstadt zurückgekehrt, Häberli kam als Nobody vom SC Kriens. Erst später, während neun Saisons bei YB, wurde der Luzerner zum Liebling der Fans.

Mit Murat Yakin hatte er beim FCB kaum Anknüpfpunkte. «Wir kennen uns, aber mehr nicht. Wir schicken uns keine SMS», sagte FCL-Trainer Thomas Häberli am Freitag zur Beziehung zu Yakin.

Auch heute Sonntag in Sion beim ersten Aufeinandertreffen als Trainer sind die Rollen klar verteilt: Auf der einen Seite der erfahrene Yakin (44), der seit rund zehn Jahren Chefcoach im Profibereich ist; Thun, Luzern, Basel, Spartak Moskau, Schaffhausen, GC und aktuell Sion heissen seine Stationen. Auf der anderen Seite Häberli (44), der seit sechs Pflichtspielen in Luzern verantwortlich ist – und nach Tätigkeiten bei YB und Basel erstmals das Amt des Cheftrainers ausübt.

Vor knapp einem Monat redete man bei Sion noch von einer Krise

Allerdings war vom einstigen Glamour-Coach Murat Yakin bis vor vier Wochen nur wenig übrig geblieben. Am 9. März nach der 1:3-Niederlage beim damaligen Tabellenschlusslicht Neuchâtel Xamax wetteten nicht mehr viele darauf, dass Yakin in Sion das Saisonende erlebt. Doch nach vier Spielen mit nur einem Punkt haben die Walliser zu siegen begonnen: 3:0-Forfaiterfolg gegen GC, 1:0 über Zürich und zuletzt ein 2:1 in Thun.

Sion hat mit diesem Zwischenspurt den Anschluss an die Europacup-Plätze geschafft. Gewinnen die Walliser heute auch die vierte Direktbegegnung mit Luzern, sind sie definitiv zurück im Kampf um das internationale Geschäft. Übrigens: Die drei Punkte aus dem Forfaitsieg über Schlusslicht GC erscheinen wegen der Rekursmöglichkeit noch nicht in der Tabelle. Wenn es nach dem Coach geht, dann soll Sion schon nächste Saison zum Angriff aufs Spitzenduo YB/Basel blasen. «Falls wir auf allen Ebenen die gewünschte Kontinuität reinbringen, können wir in der Liga etwas bewegen», findet der ehemalige FCL-Trainer Yakin.

Selbstbewusster Yakin kam bei vielen FCL-Fans nicht an

In der Innerschweiz hatte er in der Saison 2011/12 viel bewegt. Platz 2 in der Liga und ein erst im Penaltyschiessen unglücklich verlorener Cupfinal gegen einen FC Basel in seiner besten Zeit. In Luzern ist Yakin auch wegen seines Selbstbewusstseins in Erinnerung geblieben. «Sieger haben immer einen Plan, Verlierer immer eine Ausrede», war eine seiner prägnanten Aussagen. In Luzern kam er trotz des Erfolgs bei vielen mit seinem defensiven Spielstil nicht an. Yakin machte sich nicht viel daraus: «Entweder man mag mich – oder man mag mich nicht.»

Umso besser kommt er bei Sion-Boss Christian Constantin an. Der «Trainerfresser» verlängerte Ende Januar den Vertrag mit Yakin im Zürcher In-Lokal «Kaufleuten» vorzeitig um zwei Jahre bis 2021. Hat Yakin CC gezähmt? «Unsere Zusammenarbeit ist respektvoll. Wir haben ein blindes Verständnis entwickelt, verstehen uns, wenn wir über Fussball reden», erklärt Yakin das Verhältnis zum dominanten Vereinsbesitzer.

Selbst als die Walliser Ende Februar im Cup-Viertelfinal gegen Basel nach einer 2:0-Führung noch mit 2:4 nach der Verlängerung ausschieden, behielt der sonst so oft unbeherrschte Constantin seine Contenance. Yakin durfte seine Arbeit weiterführen. CC, der die Übungsleiter beinahe so oft wechselt wie seine Hemden, hat im Fall des gebürtigen Baselbieters Geduld bewiesen. Er hatte ihn früher immer wieder bewundert als Trainer des Gegners, wenn er mit seinem taktischen Geschick enge Begegnungen zu Gunsten seiner Teams coachte.

CC verteidigt mit den Worten Yakins seinen Coach

Constantin verteidigte Yakin im Tief mit dessen Worten: «Murat hat mir gesagt, dass die Schiedsrichter gegen statt für ihn und Sion pfeifen. Das sei anders gewesen, als er Trainer von Thun, Luzern und Basel war.» Es ist mehr als erstaunlich, wie CC nun seinem Coach vertraut.

Häberli dagegen staunte über die Yakin-Premiere am Donnerstag in Thun: «Erstmals schickte Murat Yakin zweimal hintereinander die gleiche Sion-Startformation aufs Feld.» Auch dieses Vertrauen hat sich für Yakin bezahlt gemacht.

Trotzdem: Häberli will sich mit dem FCL im Tourbillon nicht verstecken: «Wir versuchen alles, damit Sions Serie reisst.»