Juristin: «Die Athleten sollen sich nicht freiwillig zu Marionetten der Sponsoren machen»

Zur Person Anne-Sophie Morand (31) studierte an den Universitäten Luzern und Neuchâtel Rechtswissenschaften. 2012 machte sie den Masterabschluss, von 2013 bis 2016 doktorierte sie an der Universität Luzern. Ihre Doktorarbeit «Persönlichkeitsrechtliche Schranken im Sportsponsoring» wurde diesen Herbst mit dem alle zwei Jahre vergebenen Schweizer Sportrechtspreis ausgezeichnet. Derzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Politikstipendiatin bei den Parlamentsdiensten in Bern. Morand lebt in Kriens und präsidiert die dortigen Jungfreisinnigen. Die Hobby-Triathletin spielte für den FC Yverdon Féminin in der Nationalliga A, als Tennisspielerin war sie in der Nationalliga C für den TC Lido aktiv. (ca)