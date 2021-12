US-Sport Die immer gleiche Romanze über Weihnachten und Neujahr Über die Festtage ruht oft auch der Sport. In den USA gehen die grossen Sportarten aber weiter – und faszinieren. Zumindest ein paar Tage lang.

In der Nacht auf Dienstag gewannen die Dolphins mit 20:3 gegen ersatzgeschwächte New Orleans Saints. Für Miami war es der siebte Sieg in Serie. Bild: Butch Dill/AP

Jedes Jahr passiert etwas mit mir in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr.

Die Arbeit ruht. Für das eine Familienfest bin ich zu alt, für das andere noch zu jung. Ich habe also plötzlich Zeit, laufe den Stunden nicht mehr hinterher, sondern lasse sie auf mich zukommen. Ich habe den Luxus, mich zu langweilen.

Doch wohin mit dieser Zeit? Die Super League pausiert und die Bundesliga auch. Für die Premier League habe ich nicht das richtige Abo. Ich sehe mir deshalb auf Dazn Spiele der National Football League (NFL) an. Die Buffalo Bills spielen gegen die New England Patriots und die Jacksonville Jaguars gegen die New York Jets. Diese Namen und Logos machen etwas mit mir. Als ich klein war, flogen wir ein paar Mal in die Staaten. Ich sammelte Kärtchen mit Football-Spielern drauf. Ich war sechs oder sieben, als ich ein Trikot der Miami Dolphins geschenkt bekam.

Auf einmal bin ich Fan und verabrede mich für den Super Bowl

Irgendwann sagt der Kommentator, für die Bills sei ein Sieg besonders wichtig. Als die Bills gewonnen haben, schreibe ich einem Freund, für die Bills sei dieser Sieg besonders wichtig. Ich schreibe ihm auch, dass morgen «meine» Dolphins auf die New Orleans Saints treffen würden. Ich lade die NFL-App herunter, studiere die Anzahl Interceptions und viele Highlightvideos. Ich verabrede mich für die Nacht vom 13. auf den 14. Februar, die Nacht des Super Bowls.

Am Tag darauf bestellen ein Freund und ich NFL-Fanartikel aus den USA. Mein neuer Dolphins-Kapuzenpullover, mein Dolphins-Cap und das stark reduzierte 49ers-Shirt befinden sich nun auf einem Schiff Richtung Europa. In zwei, drei Wochen sind die Sachen bei mir.

In zwei, drei Wochen werde ich den Kopf schütteln ob dieser besorgniserregend hohen Summe, die wir für unsere Pullover, Caps und Shirts ausgegeben haben. Vielleicht ist im Kleiderschrank noch Platz neben dem Patriots-Pulli, den ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe. Neben dem Shirt der Florida Gators und dem Trikot der Oklahoma City Thunder aus der NBA.