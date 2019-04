Unihockey: Waldkirch-St.Gallen hat den Teufelskreis gestoppt Das NLA-Team von Waldkirch-St.Gallen für die kommende Saison steht. Erstmals seit vielen Jahren ist es den Verantwortlichen gelungen, alle Leistungsträger zu halten. Die Strategie beruht auf vier Säulen. Ives Bruggmann

Der Kreislauf war in jedem Jahr derselbe. Waldkirch-St.Gallen verpasste am Ende der Saison das Playoff der besten acht NLA-Teams. Daraufhin wechselten junge, ambitionierte Leistungsträger den Verein, um anderswo Erfolge zu feiern. Fabrice Göldi, Claudio und Nico Mutter, Julian und Dominik Alder, Andrin Zellweger, Andrin Hollenstein und weitere: Mindestens ein halbes Dutzend bei Waldkirch-St.Gallen ausgebildete Spieler nahmen und nehmen in anderen Clubs Schlüsselpositionen ein.

Doch in diesem Jahr ist es der Sportkommission gelungen, den Teufelskreis zu stoppen. Alle Leistungsträger gehen auch in der kommenden Saison für Waldkirch-St. Gallen auf Torejagd. Vor allem hinter Nationalspieler Roman Mittelholzer und Topskorer Michael Schiess war die halbe Liga her. Ein starkes Zeichen, sowohl gegen aussen als auch gegen innen. «Das war unser grösster Erfolg», sagt Präsident Thomas Eberle, der interimistisch auch die Sportkommission leitet.

Professionalität als oberstes Gebot

Um der eigenen Strategie gerecht zu werden, habe es höchste Priorität, die besten Eigengewächse zu halten, so Eberle. Auf dieser Basis lässt sich etwas aufbauen. Doch so einfach es tönt: «Das ist Knochenarbeit.» Um den Besten gerecht zu werden, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. «Das geht nur über Professionalität im sportlichen Bereich», sagt der Präsident. Genau dort hat die Sportkommission nochmals angesetzt. Trainer Fabian Arvidsson, der ebenfalls begehrt war auf dem Transfermarkt, hat seinen Vertrag verlängert. Ebenso sein finnischer Assistent Janne Juote. Dazu wurde der Staff durch Armin Brunner und Livio D’Intino mit viel Know-how erweitert. Der Präsident:

«Das ist auch ein Signal an die Spieler, dass alles getan wird, damit sie sich optimal entwickeln können.»

Eine zweite Säule für eine erfolgreichere Zukunft des Vereins sieht Eberle in der Rückkehr der Eigengewächse. «Das ist eindeutig unser Ziel», macht der Präsident kein Geheimnis daraus. Mit dem Zuzug von Julian Alder und Andrin Zellweger ist Waldkirch-St.Gallen in dieser Hinsicht ein Achtungserfolg gelungen. «Das sind Kontakte, die wir über Jahre aufbauen und pflegen», so Eberle. Das geschehe nicht einfach so. Zudem müssten die Spieler vom Weg Waldkirch-St.Gallens überzeugt sein. «Wir müssen Perspektiven bieten.»

Auch Ausländer wieder ein Thema

Der dritte wichtige Baustein ist laut Eberle das Einbauen des eigenen Nachwuchses. «Diesen Weg wollen wir weiterhin gehen. Vielleicht sogar noch konsequenter als bislang.» Die Qualität sei dabei das Hauptaugenmerk, nicht das Alter. Auf die kommende Saison hin wurden drei Spieler, die sich noch im Juniorenalter befinden, in die NLA-Mannschaft integriert.

Kaderübersicht Goalies: Raphael Schmied, Lukas Genhart (von Köniz). – Feldspieler: Yannick Angehrn, Manuel Büsser, Joel Conzett, Nico Conzett, Chris Eschbach, Jeanot Eschbach, David Gross, Luca Holenstein, Nicolas Jordan, Stefan Meier, Roman Mittelholzer, Thomas Mittelholzer, Noel Possag, Michael Schiess, Tino von Pritzbuer (alle bisher), Julian Alder (von Köniz), Patrick Bamert (von Altendorf), Rahul Chiplunkar, Stefan Schiess, Mike Zahner, (alle von U21), Andrin Zellweger (von Chur). (red.)

Als viertes Element sucht die Sportkommission auch den Input von aussen. Das kann ein Transfer wie jener von Patrick Bamert sein, der aus der NLB nach St.Gallen kommt. Es ist aber auch möglich, dass sich die Ostschweizer noch mit einem Ausländer verstärken. «Wir glauben, das würde dem Gefüge gut tun», sagt Eberle. Jedoch müsse ein solcher Transfer von den Kosten her sich im selben Rahmen wie bei den bisherigen Spielern befinden.

Druck hat die Sportkommission ohnehin keinen, denn der Kader steht. «Aber wir haben noch ein, zwei Pfeile im Köcher», sagt Eberle. Bleibt also nur die Frage, zu welchem Zeitpunkt diese losgelassen werden.