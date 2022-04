Unihockey Souveräner Durchmarsch: Die Unihockeyfrauen von Waldkirch-St.Gallen steigen in die NLA auf Die Frauen des UHC Waldkirch-St.Gallen gewinnen die Auf-/Abstiegsplayoff-Serie gegen die Red Lions Frauenfeld deutlich mit 3:0. Sie realisieren damit zum zweiten Mal nach 2017 den Aufstieg in die NLA.

NLB-Meisterinnen und nächstes Jahr in der NLA: Die Frauenequipe des UHC Waldkirch-St.Gallen. Bild: Paul Wellauer

Am Freitagabend beim zweiten Spiel der Serie in Frauenfeld deutete noch wenig darauf hin, dass Waldkirch-St.Gallen an diesem Wochenende Vereinsgeschichte schreiben würde. Die St.Gallerinnen lagen bis zur Spielhälfte mit 0:3 in Rückstand. Dann drehte Waldkirch-St.Gallen auf, konnte den Rückstand bis in die 55. Minute durch drei Tore des Stürmerinnenduos Livia Resegatti/Andrina Schaller wettmachen und - besonders bitter für Frauenfeld - erzielte in der letzten Spielminute das entscheidende Tor zum 4:3. Ein weiterer Treffer ins leere Tor zum 5:3 besiegelte die Niederlage Frauenfelds.

Die St.Gallerin Ladina Sgier (links) treibt den Ball nach vorne. Bild: Paul Wellauer

Am Sonntag war in der Sporthalle Tal der Demut alles angerichtet für die Aufstiegsfeier: Gut 600 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spiel, in dem Waldkirch-St.Gallen von Anfang an locker und mit viel Spielfreude auftrat. So ging das Heimteam bis in die 16. Minute bereits vorentscheidend mit 4:0 in Führung. Zwar kam Frauenfeld vor der ersten Pause nochmals auf 2:4 heran, danach war die Luft bei den Thurgauerinnen aber draussen. Waldkirch-St.Gallen kam nie mehr wirklich in Gefahr und konnte am Ende einen deutlichen 7:3-Sieg und damit den Aufstieg in die NLA feiern - grenzenloser Jubel! Es ist der zweite Aufstieg in der Vereinsgeschichte für die St.Galler Frauen: Bereits in der Saison 2017/2018 spielten sie in der NLA, mussten nach nur einem Jahr aber wieder den Gang in die zweithöchste Liga antreten. Das Ziel für die kommende Saison ist klar: Der Aufenthalt im Oberhaus soll diesmal länger dauern.