Uli Forte übernimmt bei GC – Stipic nach nur 33 Tagen entlassen Der Grasshopper Club Zürich wechselt schon wieder seinen Trainer aus. Neu soll Uli Forte den Rekordmeister vor dem Abstieg in die Challenge League bewahren. Tim Naef

08.12.2016; Ankara; Fussball Europa League - Osmanlispor FK - FC Zuerich; Trainer Uli Forte (Zuerich)

(Steffen Schmidt/freshfocus)

Nach 33 Tagen soll bereits wieder Schluss sein für Tomislav Stipic. Das berichtet der «Tagesanzeiger». Der 39-jährige Kroate müsse seinen Posten als Trainer der Grasshoppers nach fünf Spielen mit nur drei Punkten räumen. Der Tabellenletzte der Super League habe aber bereits einen Nachfolger gefunden: Uli Forte. Der bald 45-Jährige, seit seiner Entlassung am 20. Februar 2018 beim FC Zürich ohne Mannschaft, werde am Dienstag um 10 Uhr vorgestellt, so der Tagesanzeiger. Das sage bei GC zwar noch niemand offiziell. Doch gut informierte Quellen im Club hätten den Wechsel bereits bestätigt.

Der Rekordmeister liegt acht Runden vor Schluss der Super League auf dem letzten Tabellenplatz und hat fünf Punkte Rückstand auf den zweitletzten Xamax.

Cupsieger mit GC und dem FC Zürich

Für Forte ist es eine Rückkehr zu GC. Er hatte das Team 2012 übernommen und wurde mit ihm Cupsieger. Doch nach dem ersten guten Jahr war bereits alles wieder vorbei. Forte nutzte die Ausstiegsklausel im Vertrag und wechselte zu YB. In Bern wurde Forte nach gut zwei Saisons und einem missratenen Start ins Fussballjahr 2015/16 entlassen. Später führte er den FC Zürich nach dem Abstieg sofort zurück in die Super League – wobei er auch mit dem GC-Stadtrivalen den Cup gewann.

Der gebürtige Stadtzürcher startete seine Trainerkarriere in der Schweiz 2006 beim FC Wil. Zwei Jahre später, im Sommer 2008, übernahm er den FC St.Gallen, nachdem dieser in die Challenge League abgestiegen war, und führte die Ostschweizer direkt wieder in die oberste Spielklasse. Nach ausbleibendem Erfolg wurde Forte entlassen. Interimistische Nachfolger wurden damals Giorgio Contini und Roger Zürcher.