«Vorfall hat mein Leben verändert»: Fraumünster-Posträuber will nach Schüssen in Altstätter Hanfanlage milderes Urteil

Am Montag hat am Kantonsgericht St.Gallen ein Berufungsprozess mit sieben Beschuldigten begonnen. Es geht um einen Überfall vom Februar 2015 auf eine Hanfplantage in Altstätten, bei dem zwei Bewacher mit Schüssen schwer verletzt wurden.