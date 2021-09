Challenge League FC Wil: Trotz viel Ungemach zum verdienten Auswärtssieg Erstmals seit über sieben Monaten gewinnt der FC Wil in der Challenge League auswärts: 2:0-Erfolg bei Kriens. Die Ostschweizer werden aber wohl für längere Zeit auf Argtim Ismaili verzichten müssen – er verletzte sich bei einem Zweikampf und musste mit Verdacht auf Armbruch abtransportiert werden.

Wils Argtim Ismaili versucht den Krienser Helios Sessolo vom Ball zu trennen. Später muss Ismaili verletzt ausgewechselt werden. Bild: Pius Amrein

Wils Trainer Alex Frei war nach dem Spiel einfach nur stolz auf seine Mannschaft. Stolz, weil sie sich gegen vieles erfolgreich gewehrt hatte, was in den Tagen zuvor und auch im Spiel selbst auf sie eingeprasselt war. Dazu gehörte die dünne Spielerdecke. Die Leistungsträger Serkan Izmirlioglu und Valon Fazliu fehlten gesperrt, Stammgoalie Nils de Mol war mit der U21-Nationalmannschaft unterwegs und Captain Philipp Muntwiler meldete sich mit muskulären Problemen ab. Zudem hatte sich Sebastian Malinowski im Training ohne gegnerische Einwirkung das Kreuzband gerissen. Amel Rustemoski kollidierte mit einer Mauer und zog sich eine Hirnerschütterung zu.

Als wäre das nicht schon genug, verloren die Wiler in Kriens einen weiteren Spieler. Argtim Ismaili verletzte sich bei einem Zweikampf und musste nach minutenlanger Pflege auf dem Feld mit Verdacht auf Armbruch abtransportiert werden.

Für den verletzten Ismaili gespielt

Eingewechselt wurde Lavdim Zumberi. Er brauchte keine zehn Minuten, um die Wiler knapp vor der Pause in Führung zu bringen. Sein flacher Abschluss von der Strafraumgrenze fand den Weg in die linke Torecke. «Wir haben für Argtim Ismaili gewonnen», sagte Zumberi hinterher.

Dieses Führungstor stattete die Wiler mit zusätzlichem Selbstvertrauen aus. Sie liefen fortan nie mehr Gefahr, die Führung noch aus der Hand zu geben. Die Organisation war und blieb gut, die Konzentration hoch. Und Sofian Bahloul sorgte nach einer Stunde mit einem Sonntagsschuss am Freitagabend früh für die Entscheidung. Einen wuchtigen Abschluss von knapp ausserhalb des Strafraum setzte er genau in die linke, hohe Torecke. Ein Prachtstreffer.

Im Mittelfeld statt im Abstiegssumpf

Zum ersten Mal seit über sieben Monaten siegten die Wiler in der Meisterschaft auswärts – und das verdient. Der letzte Vollerfolg in der Fremde datierte vom 29. Januar und wurde ebenfalls in Kriens eingefahren. Noch wichtiger: Mit diesem Erfolg distanzierten die Wiler das nun letztklassierte Kriens um fünf Punkte und schafften den Anschluss ans Liga-Mittelfeld.