Challenge LEague Trotz 200'000 Franken Verlust - der FC Wil darf zufrieden sein Der FC Wil präsentierte an seiner 14. Generalversammlung einen Jahresverlust. Die Zahl wurde aber plausibel relativiert. Erstmals wurde die GV in einem Fernsehstudio aufgezeichnet und Live ausgestrahlt.

Wil's Präsident Maurice Weber zeigte sich zufrieden. Bild: Gianluca Lombardi

Die Coronapandemie ging auch am Äbtestädter Fussballklub nicht spurlos vorbei. Lange Zeit schien man sich innerhalb des Budgets zu bewegen. Dank den Partien gegen die Grasshoppers (Meisterschaft) und gegen den FC Zürich (Schweizer Cup) war man mit den Ticketeinnahmen auf einem höchst erfreulichen Kurs.

Dass nun trotzdem 200'000 Franken Verlust zu Buche stehen, kann aus mehreren Gründen verkraftet werden. Es ist zum einen kein Geheimnis, dass andere Klubs deutlich mehr unter dieser Krise gelitten haben. Vergleichsweise ist der FC Wil mit einem blauen Auge davongekommen.

Überbrückungskredit erhalten

Auch die Ostschweizer bezogen die vom Bund angebotenen Kredite zur Überbrückung. Aus Bern flossen fast 300'000 Franken nach Wil, welche in den nächsten fünf Jahren zurückbezahlt werden müssen. Wie Geschäftsführer Benjamin Fust jedoch betonte, soll mit diesem Geld umsichtig gewirtschaftet werden.

Durch die Corona-Zwangspause verschob sich das Meisterschaftsende in das neue Geschäftsjahr hinein. Für den FC Wil bedeutet das auch, dass einige Transfererlöse nicht mehr in das «alte» Geschäftsjahr flossen und somit das Resultat verschlechterten. Das ist einer der Hauptgründe für diesen ausgewiesenen Verlust.

Keine Überschuldung

Dank Rangrücktritten in der Höhe von CHF 264'557.- ist das negative Eigenkapital von CHF 9'409 gedeckt und der Fortbestand des FC Wil gesichert. Mit der Tilgung der letzten Schulden aus der «Türken-Ära» haben die Ostschweizer auch dieses Kapitel endgültig abgeschlossen und einen grossen Schritt in eine gesunde Zukunft gemacht.

Während die Personalaufwände um eine halbe Million reduziert werden konnten, stiegen die Erträge aus Transfers um rund 300'000 Franken an. Die Erlöse daraus stiegen nach Saisonende noch mehr an. Weil das Transferfenster aufgrund der Pandemie aber erst später öffnete, erscheinen diese weiteren Erträge erst in der Erfolgsrechnung der Saison 2020/21.

Die Liveübertragung als Novum

Auf die Saison 20/21 hin wechselten elf Spieler aus der Challenge League in eine höhere Liga. Deren acht (!) stellte allein der FC Wil. Auch der FC St. Gallen bediente sich in der Äbtestadt und sicherte sich die Dienste von Kwadoh Duah. Die fulminanteste Entwicklung legte Andrea Padula hin. Er wechselte im Winter von der grauen Maus Chiasso nach Wil, um nur ein halbes Jahr später beim FC Basel anzuheuern.

Zusammen mit dem Partner NEP hat der FC Wil keine Aufwände gescheut und für ein Novum in Challenge League gesorgt. Die 14. Generalversammlung wurde in den TV-Studios der NEP Switzerland aufgezeichnet, samt Moderatorin und Studiogästen, und live im Internet übertragen. Neben dem Platz hat sich der FC Wil an diesem Abend Super-League-würdig präsentiert.