Zoltan Cordas gegen Goran Perkovac: Treffen zweier Weggefährten St.Otmars Handballer spielen am Samstag auswärts gegen Leader Kriens-Luzern. Die beiden Trainer kennen sich seit über 40 Jahren.

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas gibt Anweisungen. Michel Canonica

Die Partie zwischen Kriens-Luzern und St.Otmar ist nicht nur der Vergleich zwischen dem Tabellenersten und dem Fünftplatzierten. Es ist auch das Aufeinandertreffen zweier alter Bekannte und erfolgreicher Trainer: Goran Perkovac und Zoltan Cordas.

Vor über 40 Jahren begegneten sich die beiden 1962er-Jahrgänge im ehemaligen Jugoslawien erstmals auf dem Handballfeld. Beide spielten vor der Auflösung des Vielvölkerstaates noch für dessen Nationalmannschaft. 1989 wechselten die Rückraumspieler als Handballprofis in die Schweiz, Cordas zu St.Otmar. Perkovac, der 1996 mit seinem Heimatland Kroatien Olympiasieger wurde, verbrachte seine restliche Karriere in der Schweiz und führt bis heute die Torschützenliste der NLA dank 2637 Treffern mit grossem Vorsprung an. Cordas fand seine sportliche Heimat in Österreich, für dessen Nationalmannschaft er ebenfalls auflief.

Goran Perkovac führte Kriens-Luzern auf Platz eins. Urs Flueeler / KEYSTONE

Kriens-Luzern eine Wundertüte

Nun kreuzen sich die Wege der beiden Weggefährten am Samstag um 18 Uhr in der Krienser Krauerhalle wieder einmal. Der ehrgeizige Kroate Perkovac hat Kriens-Luzern bis an die Tabellenspitze geführt und unter anderem mit der bisher besten Saisonleistung Kadetten Schaffhausen mit 32:24 besiegt. «Er kann als Trainer alles», sagt Cordas über seinen heutigen Gegner. Er lasse sein Team sehr variabel verteidigen. «Das wird eine Wundertüte. Wir müssen vorbereitet sein.»

St.Otmar, das beim Leader ohne Druck antritt, wird voraussichtlich erstmals seit langer Zeit mit dem kompletten Kader antreten. Benjamin Geisser dürfte wieder einsatzbereit sein.