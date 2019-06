Traumstart für das Eidgenössische Turnfest in Aarau

Das Eidgenössische Turnfest ist am Donnerstagabend im Aarauer Schachen mit einer grossen Show eröffnet worden. 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten dabei die Darbietungen der 700 Mitwirkenden. (Bild: Keystone/URS FLUEELER)

Schon vor der Eröffnungsfeier wurde am Nachmittag vor dem Bahnhof Aarau die Zentralfahne übergeben. Die Organisatoren des Eidgenössischen Turnfestes 2013 in Biel brachten sie am frühen Morgen mit einem Heissluftballon nach Aarau. (Bild: Keystone/URS FLUEELER)