Transfermeldung St.Gallens Innenverteidiger Yannis Letard wechselt nach Österreich Der Franzose Yannis Letard hat beim FC St.Gallen ein schwieriges Jahr mit wenigen Einsätzen hinter sich. Nun wechselt er ablösefrei zum österreichischen Bundesliga-Klub LASK. Die Meldung des Klubs aus Linz wurde bisher vom FC St.Gallen noch nicht bestätigt.

Der 22-jährige Verteidiger Yannis Letard in seinem letzten Spiel für den FC St. Gallen am 21. Mai beim Saisonabschluss in Genf. Urs Lindt / freshfocus

Dass der Franzose Yannis Letard beim FC St.Gallen keine Zukunft mehr haben würde, hatte sich abgezeichnet. Sein Vertrag lief in diesem Sommer aus, zuletzt war er für die Ostschweizer kaum mehr zum Einsatz gekommen. Nun vermeldet der österreichische Bundesliga-Klub LASK (Linzer Athletik-Sport-Klub) die ablösefreie Übernahme des 22-jährigen Innenverteidigers.

Starker Beginn beim FC St.Gallen

Letard war im Sommer 2019 vom VfR Aalen in die Ostschweiz gewechselt und überzeugte dort auf Anhieb mit seiner Schnelligkeit und seiner mutigen Interpretation der Defensivarbeit. Gegen Ende der Saison 2019/20 wurde er jedoch – auch aufgrund einer Knieprellung – allmählich aus der Stammformation verdrängt. In der Innenverteidigung war für ihn gegen das Duo Leonidas Stergiou und Betim Fazliji bald nur noch schwer anzukommen.

Letards Chance auf Europacup-Spiele

LASK wird als vierter der vergangenen Bundesliga-Saison europäisch spielen. Die Linzer steigen in der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League ein. LASK-Sportkoordinator Fabian Zöpfl sagt zum Wechsel von Letard:

«Mit Yannis Letard haben wir einen Spieler zum LASK geholt, der sich schnell in unserem Spielsystem zurechtfinden wird. Er hatte ein schwieriges letztes Jahr, hat aber davor schon bewiesen, dass er hohe Qualität und viel Potenzial hat. Er ist gross, schnell, robust und kopfballstark.»

Seitens des FC St.Gallen hingegen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Wortmeldung oder Medienmitteilung zum Wechsel Letards.

Letard ist nach Muheim der zweite St.Galler Transfer in diesem Sommer

Letards Transfer ist der zweite bisher bekannte Wechsel in diesem Sommer beim FC St.Gallen. So wird Miro Muheim leihweise zum Hamburger SV stossen - aber weiterhin beim FC St.Gallen unter Vertrag bleiben. Weiter berichteten österreichische Medien, dass der 26-jährige Mittelstürmer Fabian Schubert ein Thema bei den Ostschweizern sein soll. Gemäss der österreichischen Krone-Zeitung soll der Transfer sogar bereits so gut wie feststehen.