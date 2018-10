Transfer-Coup: Rolf Erdin wird neuer Trainer der Brühler Handballerinnen Die NLA-Frauen des LC Brühl haben einen neuen Trainer. Mit dem ehemaligen

Gossau-Coach Rolf Erdin steht ein bekannter Name mit viel Ausstrahlung

an der Seitenlinie des Rekordmeisters. Laura Inderbitzin

Rolf Erdin trainierte sechs Jahre den Männer-NLA-Club Fortitudo Gossau. (Bild: Archiv/Urs Bucher)

Der LC Brühl hat bekannt gegeben, dass ab sofort Rolf Erdin die Verantwortung als Cheftrainer des NLA-Teams übernimmt. Erdin ist der Handball-Schweiz in bester Erinnerung: Sechs Jahre lang trainierte er den Männer-NLA-Club Fortitudo Gossau und hielt den Verein trotz bescheidenen Mitteln stets in der obersten Liga. In der vergangenen Saison erreichte Gossau mit ihm erstmals in der Vereinsgeschichte das Playoff, und im Sommer wurde er als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Mit Erdin soll bei Brühl wieder Ruhe einkehren, und das Team soll von seiner grossen Erfahrung und neuen Inputs profitieren. "Erdin hat in seiner bisherigen Trainerkarriere mehrfach bewiesen, in schwierigen Situationen aus einem Team das Optimum herausholen zu können", heisst es in der Mitteilung des LC Brühl. Der Rekordmeister strebt weitere Titel an.

Verein und Trainer haben sich vorerst auf ein befristetes Engagement bis Ende Saison geeinigt.