Nach missglücktem Saisonstart gegen den FCSG: Basel trennt sich von Trainer Raphael Wicky

Die 1:2-Niederlage zum Saisonauftakt gegen den FC St.Gallen und die nicht überzeugenden Leistungen in den Vorbereitungsspielen und in der Champions-League-Qualifikation haben in Basel ein Nachspiel: Trainer Raphael Wicky muss das Feld per sofort räumen. Interimistisch übernimmt U18-Trainer Alex Frei.