Herisauer NHL-Star Timo Meier: «Ich hoffe, dass sich die Fussballer für uns gegen Schweden revanchieren»

Timo Meier stammt aus dem ausserrhodischen Herisau. Über die Pikes Oberthurgau und Rapperswil-Jona kommt er im Herbst 2013 nach Nordamerika. Im NHL-Draft 2015 wird er von den San Jose Sharks an neunter Stelle gezogen. In der vergangenen Saison absolvierte der 21-jährige Stürmer 81 NHL-Spiele, wobei ihm 21 Tore und 15 Assists gelingen. Für die Schweizer A-Nationalmannschaft gab er an der WM in diesem Jahr in Dänemark sein Debüt. In seinem ersten Spiel erzielte er sogleich seinen ersten Treffer. Am Ende holt die Schweiz nach einer 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen Schweden die Silbermedaille.