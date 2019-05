Herisauer Timo Meier: «Das NHL-Playoff ist wie Achterbahn fahren» Timo Meier und die San Jose Sharks stehen unter den letzten vier NHL-Teams - und damit kurz vor dem Gewinn des Stanley Cups. Der Herisauer über Nervosität, Kampfgeist und die leere nach einem Sieg. Sergio Dudli

Timo Meier trifft im ersten Finalspiel doppelt. (Bild: AP)

Timo Meier und sein Team zeigen sich im NHL-Playoff nervenstark – und lassen damit aufhorchen. «Ich weiss, dass es von mir in diesem Playoff noch mehr braucht.» Die Worte stammen von Timo Meier, dem Herisauer NHL-Stürmer der San Jose Sharks. Ausgesprochen hat er sie am Tag vor dem Start des Finals der Western Conference. Es sollte keine leere Floskel bleiben: Meier erzielte im ersten Finalspiel zwei Tore, bereitete einen weiteren Treffer vor und führte sein Team zum 6:3-Sieg gegen St. Louis Blues.

Dass die San Jose Sharks überhaupt im Final stehen, verdanken sie ihrer Nervenstärke.In den beiden Playoff-Runden zuvor entschieden Meier und seine Teamkollegen jeweils die entscheidende siebte Partie in der Verlängerung zu ihren Gunsten – zuerst gegen Las Vegas, dann gegen Colorado. Meier sagt:

«Wenn ich als Zuschauer eine Verlängerung sehe, bin ich nervöser.»

Und der Herisauer ergänzt: «Natürlich steigt der Druck, aber letztlich ist es ein Eishockeyspiel, in dem ich mein Bestes gebe.» Den Grund für die starken Nerven der Kalifornier sieht Meier in der Ausgeglichenheit des Kaders. «Wir sind nicht auf eine Linie angewiesen, die das Spiel für uns entscheidet. Je länger eine Partie oder Serie dauert, desto mehr Vorteile haben wir, weil keine Linie überforciert wird», so der 22-Jährige.

Achterbahnfahren in der NHL

Schwierig sind laut Meier die Stunden nach einem Sieg im Entscheidungsspiel. «Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt: Du fährst hoch – und am nächsten Tag stehen wir alleine in der Eishalle und müssen uns auf die nächste Aufgabe konzentrieren», sagt Meier. «Da fühlst du dich etwas leer. Man muss die Balance finden zwischen Emotionen mitnehmen und nicht abheben.»

Während die San Jose Sharks in der ersten Playoff-Runde gegen Las Vegas einen 1:3-Rückstand in der Best-of-7-Serie drehten, lagen sie gegen Colorado dreimal in Führung, mussten aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. Meier:

«Das zeigt, wie schwierig es ist, eine Serie zu entscheiden. Bist du in Rückstand, wirfst du alles rein, was du hast. Bist du vorne, musst du den nötigen Hunger und Willen haben, um dagegenzuhalten.»

Bislang haben die San Jose Sharks das bessere Ende für sich behalten. Vor der Saison bereits zu den Favoriten gezählt, haben sie diesen Status durch ihre Auftritte untermauert. Vor allem die Art und Weise, das Abrufen der Höchstleistung im entscheidenden Moment, imponiert. «Am Ende gewinnt jenes Team, das sich in diesen Spielen nochmals steigern kann», so Meier.

Zuerst Hausaufgaben, dann der grosse Test

Die Partien im Conference Final gegen St. Louis werden für das favorisierte San Jose kein Selbstläufer. Mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Missouri haben es die Kalifornier mit einem Gegner zu tun, der sich in guter Verfassung befindet. «St. Louis hat in den vergangenen Wochen richtig Feuer gefangen. Es ist eine physisch starke Mannschaft, die Spiele werden nochmals eine Spur härter», sagt Meier.

Dass eine so lange Saison nicht spurlos an einem vorbeigeht, bestätigt der Stürmer: «Der Körper fängt an zu schmerzen. Du musst dir die Energie irgendwie anders holen, zum Beispiel über Adrenalin.» Von kleinen Blessuren lässt sich im Playoff aber kein NHL-Spieler aufhalten – vor allem nicht so kurz vor dem Finaleinzug um den Stanley Cup. «Es ist hart, aber dafür arbeiten wir die ganze Saison. In der Regular Season haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, jetzt sind wir bereit für die ganz grossen Tests», sagt Meier.