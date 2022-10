Volleyball Volley Amriswil geht als Spitzenanwärter in die NLA-Saison 2022/23, doch hinter den Thurgauern lauern zwei Verfolger Volley Amriswil bleibt in der NLA das Mass der Dinge. Daran dürfte auch die neue Meisterschaft nichts ändern, die an diesem Wochenende beginnt. Aber besonders zwei Konkurrenten lauern auf Patzer der Oberthurgauer.

Die Mannschaft von Volley Amriswil wird in der NLA-Saison 2022/23 die gejagte sein. Mario Gaccioli (Amriswil, 28. September 2022)

Erneut beginnt die NLA-Meisterschaft der Männer im Schweizer Volleyball mit nur sieben Teams. Dafür geht es an diesem Wochenende mit einer Doppelrunde gleich vehement los. Volley Amriswil, der Meister und Cupsieger der vergangenen Spielzeit, gastiert am Samstag um 18 Uhr in Luzern, ehe am Sonntag um 16 Uhr Jona im Tellenfeld gastiert. Bevor das Playoff im März beginnt, trägt jedes Team 18 Spiele aus. Wie 2021/22 qualifizieren sich nur die vier Besten fürs Playoff.

Die Amriswiler steigen als Favoriten ins Rennen. Die Stammformation der Thurgauer ist ziemlich stabil geblieben. Von den sieben Spielern, die im Playoff 2022 praktisch immer auf dem Feld standen, haben der Diagonalangreifer Milija Mrdak und der Aussenangreifer Luis Sosa den Verein verlassen. Neu spielt auf der Diagonalposition der Franzose Jhon Wendt, der schon in den obersten Ligen Russlands, Japans und der Türkei gespielt hat und dessen Ziel es ist, mit der französischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilzunehmen. Ein weiterer prominenter Zuzug ist der ägyptische Nationalspieler Abo Elsayed. Daneben ist das Kader verjüngt worden, besteht aus vielen talentierten Spielern aus dem eigenen Nachwuchs.

Chênois und Schönenwerd die ersten Verfolger

Erster Herausforderer dürfte auch in diesem Jahr der Genfer Vorortsverein Chênois sein. Die Romands sind gegenüber der vergangenen Saison stärker einzustufen. Mit der Rückkehr von Passeur Robin Rey und des Ex-Amriswilers Jovan Djokic sowie dem Zuzug von Julian Fischer als Libero gehört das Problem der geforderten zwei Schweizer auf dem Feld der Vergangenheit an. Über die Spielstärke des Brasilianers Felipi Rammé auf Aussen ist nur wenig bekannt.

Der letztjährige Meisterschaftsdritte Schönenwerd gehört auch in diesem Jahr zu den Spitzenteams der NLA. Die Solothurner haben den letztjährigen Diagonalangreifer Jalen Penrose durch den nur 1,88 m grossen Sri Lanker Mahela Indeewara Bandara ersetzt. Der Neuzuzug überzeugte im Vorbereitungsturnier in Jona mit äusserst harten Angriffsschlägen. Ein Rückkehrer ist der Schweizer Nationalspieler Luca Ulrich.

Alle Spiele live und gratis Neu werden in der Saison 2022/23 alle NLA-Spiele auf volleyball.asport.tv als Livestream zu sehen sein – und dies kostenlos. Der nationale Verband Swiss Volley ging dafür eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Asport ein, mit dem Ziel, das Schweizer Volleyball in der Videoproduktion, -distribution und -verwertung weiterzuentwickeln. Zudem soll so die Reichweite und Sichtbarkeit sowie die Vermarktungschance gestärkt werden. Zum Start werden die Liveproduktionen mit minimalen Standardvorgaben durch die Klubs produziert und über die neue Videoplattform von Swiss Volley gestreamt. (red)

Da Näfels eher stärker und Lausanne tendenziell schwächer zu sein scheint, sind auch die Glarner wieder Kandidat fürs Playoff. Nebst dem Oldie Marco Gygli spielt neu auf der Passeurposition der Pole Blazej Podlesny. Der Finne Antti Ropponen als Dia und Nico Beeler auf Aussen verstärken den Angriff, und der Ex-Luzerner Leandro Mejia stabilisiert die Mitte.

Gewichtige Abgänge bei Lausanne

Lausanne hat zwei gewichtige Abgänge zu verzeichnen. Der letztjährige Liga-MVP Daniel Ramirez Pita aus Kuba ist nach Rumänien weitergezogen und wird durch den Argentinier German Johansen ersetzt, der vor zwei Jahren bei Schönenwerd gespielt hat. Adrien Prével hat seinen Rücktritt gegeben. Sein Ersatz, der brasilianische Aussen Allan Verissimo, kommt aus der französischen Topliga, war dort aber nicht Stammspieler. Die Mitte ist mit Karim Zerika (Ex-Amriswil) und dem Franzosen Raphaël Pascal neu besetzt.

Hinter diesen fünf Teams könnte Luzern auf dem sechsten Platz landen. Die Innerschweizer haben die Diaposition und die gesamte Mitte neu besetzt. Als Passeur und auf Aussen spielen mit Peer Harksen, Bruno Jukic und Luca Müller mehrere Schweizer Nationalspieler. Ein weiterer Internationaler ist der Thurgauer Alex Lengweiler in der Mitte.

Jona startet mit nur zwei Ausländern in die Meisterschaft. Nebst dem bisherigen Dia Mihai Voleanschii aus Moldawien ersetzt der Pole Igor Gniecki den tschechischen Passeur Filip Habr.