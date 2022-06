Volleyball Die Kunst der Kaderplanung: Wie Volley Amriswil mit weniger Geld ein stärkeres Team auf die Beine stellt Der Schweizer Volleyballmeister geht aufs Ganze. Im Hinblick auf die Saison 2022/23 investiert Volley Amriswil vor allem in seine Stammsechs, um auch in der Champions-League-Qualifikation kompetitiv zu sein. Dafür nehmen die Thurgauer Abstriche auf der Bank in Kauf.

Noch fehlen die grossen Namen im Training von Volley Amriswil. Aber der neue Trainer Vincent Pichette (Mitte) kann in der kommenden Saison auf ein starkes Kader zählen. Bild: Mario Gaccioli

Die letzten zwei Mosaiksteine sind eingesetzt. Das Bild von Volley Amriswil für die Saison 2022/23 ist komplett. Und das Ganze ist ein kleines Kunstwerk, was Sportchef René Zweifel und die zahlreichen Involvierten des Thurgauer NLA-Klubs zusammengefügt haben. Denn obwohl für die kommende Saison weniger Geld zur Verfügung steht, ist die Stammsechs besser besetzt als in der vergangenen Saison. Das liegt vor allem am neuen Diagonalangreifer und Starspieler Jhon Wendt. Dabei haben die Amriswiler mit der Meisterschaft und dem Schweizer Cup national schon alles gewonnen, was es für sie zu gewinnen gab.

Es ist deshalb nicht vermessen, dass sich Volley Amriswil nebst den hohen Zielen in den heimischen Wettbewerben auch Hoffnungen in der Champions-League-Qualifikation macht. Die erste von drei Runden bis zur prestigeträchtigen Gruppenphase ist auf den 20. September angesetzt. Die Auslosung dazu findet am 28. Juni um 12 Uhr statt. Sportchef Zweifel sagt:

«Wenn wir Glück haben, dann spielen wir gegen den Meister aus Albanien.»

Selbst ein Freilos wäre möglich in der ersten Qualifikationsrunde. «Aber wenn wir Pech haben, dann werden wir dem Tabellendritten aus Italien zugelost», so Zweifel. Also einem schier unbezwingbaren Gegner aus Europas Topliga. Der Schweizer Meister verspricht sich auf jeden Fall ein Weiterkommen in die nächste Runde.

Zwei Nationalspieler komplettieren das Kader

Dazu beitragen sollen auch die jüngsten Verpflichtungen, die Nationalspieler Abo Elsayed aus Ägypten und Hamza Ouyachi aus Marokko – gemäss Amriswils neuem Trainer Vincent Pichette zwei ungeschliffene Diamanten. Der 27-jährige Elsayed ist für die Aussen-Annahme vorgesehen, spielte bislang ausschliesslich in seiner Heimat. Der 21-jährige Ouyachi verstärkt den Mittelblock um Mischa von Burg und Facundo Imhoff, nimmt die Position des abgewanderten Kubaners Luis Sosa ein. Er sammelte bereits Erfahrung in Spanien und Ungarn.

René Zweifel, Sportchef von Volley Amriswil. Bild: Mario Gaccioli

Ouyachi hatte gemäss Amriswils Sportchef René Zweifel finanziell deutlich bessere Angebote aus Europa, entschied sich aber für Volley Amriswil, um sich hier weiterzuentwickeln. Zweifel sagt:

Wir haben mittlerweile weitherum den Ruf, dass wir ein sehr gutes, professionelles Umfeld haben.

Volley Amriswil leiste man in jeder Hinsicht seriöse Arbeit. «Die Spieler können sich bei uns voll und ganz auf den Sport konzentrieren.» Auch die Zuverlässigkeit von Volley Amriswil im Speziellen und der Schweiz im Allgemeinen sind Pluspunkte, um gute Spieler zu verpflichten.

In der Breite nicht mehr ganz so gut besetzt

Tatsächlich brauchte Sportchef Zweifel in diesem Frühsommer andere Argumente als das Geld. Denn auch Volley Amriswil muss im Zuge der Auswirkungen der Coronapandemie sparen. Zweifel sagt:

«Unser Kader für 2022/23 kostet weniger als das der vergangenen Saison.»

Um es für die Stammsechs trotzdem so stark zu besetzen, wurden Abstriche auf der Bank in Kauf genommen. Dort setzen die Thurgauer weitgehend auf junge, unerfahrene Spieler. Spieler aber mit Potenzial, die der NLA-Klub an die Spitze heranführen will. Sportchef Zweifel sagt: «Ohne gravierenden Verletzungen ist der Mannschaft die Titelverteidigung in der Meisterschaft und im Cup zuzutrauen.» Und dann ist da ja noch das grosse Ziel Europa.