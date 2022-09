Unihockey Ein guter Start reicht nicht aus: Floorball Thurgau verliert sein erstes NLA-Spiel Aufsteiger Floorball Thurgau verliert seine erste Begegnung in der höchsten Spielklasse. Auswärts gegen Zug United resultiert nach einem starken Spielbeginn ein 6:11. Trainer Jukka Ruotsalainen ist enttäuscht vom Auftritt.

Thurgaus Yanic Fitzi (links) im Zweikampf mit dem Zuger Johan Larsson. Mathias Blattmann

Floorball Thurgau stieg am Sonntagabend in Zug in seine erste Saison in der höchsten Liga. Die Ostschweizer spielten ein starkes erstes Drittel und führten nach 20 Minuten 2:1. Danach aber übernahmen die NLA-erprobten Zuger die Kontrolle über das Spiel und gewannen am Ende diskussionslos 11:6 (1:2, 5:0, 5:4).

Thurgaus Start war erstaunlich gut. Captain Silas Fitzi schrieb Klubgeschichte, indem er in der elften Minute das erste NLA-Tor für Floorball Thurgau erzielte. Es war der verdiente Treffer zum 1:1. Der Finne Eero Jalo setzte in den Schlusssekunden des Startdrittels nach und schoss das zweite Tor für den Aufsteiger. Aufgrund des Spielverlaufs hätten die Gäste nach dem ersten Drittel sogar höher als mit 2:1 führen können.

Fünf Gegentreffer innert zehn Minuten

Zug aber konnte die Intensität im Mitteldrittel um einiges erhöhen und überforderte damit die Liganeulinge. Thurgau beging in der Defensive nun einige Fehler, die die Zentralschweizer konsequent ausnutzen. Das führte nach 40 Minuten zu einem komfortablen 6:2-Vorsprung für den Favoriten aus der Zentralschweiz.

Zu Beginn des letzten Drittels erzielte Thurgaus Niklas Graf während einer Unterzahlsituation einen Shorthander zum 3:6 und brachte damit die Hoffnung zurück in seinen Reihen. Thurgau musste jetzt mehr Risiko nehmen, um den Rückstand wettzumachen und gab dabei den Zugern mehr Raum, um ihr Spiel aufzuziehen. Iiro Lankinens zwei Treffer (4:8, 6:10) und Joonas Föhrs Tor (5:9)beantwortete Zug postwendend mit einem Gegentreffer. So hiess es nach 60 Minuten 11:6 für die Zuger.

Thurgaus Verteidiger Timon Merz meinte zu seinem NLA-Debüt: «Wir haben ein gutes erstes Drittel gespielt und konnten durch unser aktives Spiel einige Torchancen kreieren. Darauf können wir für die kommenden Spiele aufbauen. Schlussendlich waren es zehn schwache Minuten im Mitteldrittel, in denen wir fünf Tore zuliessen, die zu unserer Niederlage geführt haben.»

«Bei weitem nicht unser bestes Unihockey»

Thurgaus Trainer Jukka Ruotsalainen zeigte sich enttäuscht: «Wir waren für Zugs Intensität nicht bereit im zweiten Drittel und wir müssen daraus schnell lernen. Dazu war unser Boxplay nicht gut genug, was mein Fehler war, weil ich das Team zu schlecht darauf vorbereitet habe. Das war noch bei weitem nicht unser bestes Unihockey.»

Am nächsten Wochenende steht für Floorball Thurgau ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm. Am Samstag um 18.00Uhr gastiert der Aufsteiger bei Rychenberg Winterthur in der AXA-Arena.