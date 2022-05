Turnen Farbenfroh und muskelstark: Dieser Thurgauer Turnanlass zieht sogar Hausi Leutenegger an Weit über 1000 Turnerinnen und Turner bestritten am Wochenende in Erlen die Thurgauer Meisterschaften im Vereinsturnen. Eschlikon räumte in sämtlichen Gerätedisziplinen ab, Zihlschlacht holte sich drei Titel in der Leichtathletik und dominierte im Steinstossen bei den Männern.

Die bunte Truppe des Frauenturnvereins Märwil bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern auch etwas zum Lachen. Mario Gaccioli

Trainerjacke anbehalten oder ausziehen? Das war eine der Fragen, die sich den Turnerinnen und Turnern bei abwechslungsreichem Wetter am Samstag auf dem Sportplatz in Erlen stellte. Die weitaus wichtigeren Fragen waren aber: Wer holt sich den Thurgauer-Meister-Titel in den verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik? In den Geräteturndisziplinen? In der Gymnastik? Im Team-Aerobic? Und im Steinstossen?

Organisiert wurde der Anlass bereits zum dritten Mal vom TV Zihlschlacht in Zusammenarbeit mit dem Thurgauer Turnverband. «So etwas gemeinsam als Verein zu erleben, schweisst zusammen», sagt OK-Präsident Fabian Roth. Ziel der Organisatoren war, die Freude am Turnen nach zwei Jahren Wettkampfzwangspause wieder zu entfachen. Etwas, das ihnen definitiv gelungen ist.

Der Anlass lockt auch Hausi Leutenegger auf den Platz

Von Beginn an herrschte in der Gerätehalle und auf den verschiedenen Turnplätzen eine tolle Stimmung mit vielen Zuschauern. Auf persönlicher Einladung von OK-Präsident Roth liess sich sogar der Bob-Olympiasieger und ehemalige Nationalturner Hausi Leutenegger auf der Anlage blicken. «Ich freue mich immer, in den Thurgau zu kommen», sagt er. Er lässt es sich denn auch nicht nehmen, ein Gruppenfoto mit seinem Heimverein Balterswil zu schiessen.

Eschlikon holt alle Titel in den Geräteturndisziplinen

Auf den Sportplätzen werden die Thurgauer Spitzenvereine ihren Erwartungen gerecht. Die Turnerinnen und Turner des TV und der Geräteriege Eschlikon räumten in sämtlichen Geräteturndisziplinen ab und holten sich die ersten Plätze: Im Barren vor Dussnang-Oberwangen und Affeltrangen, im Boden vor der Turnfabrik Frauenfeld und Güttingen, in der Gerätekombination vor Balterswil und Bischofszell, im Sprung vor Gachnang-Islikon und Affeltrangen, im Schulstufenbarren vor Neukirch-Egnach und Märwil und in den Schaukelringen vor Gachnang-Islikon und Neuwilen.

In der Leichtathletik sind die Ranglisten durchmischter. Gleich drei Titel gingen nach Zihlschlacht: Im Steinheben (mit der Gesamtpunktzahl 10), Steinstossen und Kugelstossen. Im Weitsprung und Hochsprung gewann Neukirch-Egnach, im Schleuderball und Weitwurf durfte sich Neuwilen über den Sieg freuen.

Neukirch-Egnach erneut top in den Pendelstafetten

Bei den Pendelstafetten, deren Finalläufe wie gewohnt der krönende Abschluss der Wettkämpfe war, stand wie schon fast gewohnt Neukirch-Egnach zuoberst auf dem Podest – dies sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Die gemischte Pendelstafette gewann Bettwiesen. Im Team-Aerobic wurde Frauenfeld/Guntershausen der Favoritenrolle ebenfalls gerecht: Die Turnerinnen triumphierten mit einer Note von 9,76 vor Sommeri und Dussnang-Oberwangen.

In der Gymnastik sind die Kategorien nicht mehr in Grossfeld, Kleinfeld und Bühne unterteilt, sondern in «S», «M» und «L» nach Anzahl Turnerinnen gegliedert. In der Kategorie «L» ohne Handgerät gewann Kreuzlingen mit der Gesamtnote 10 mit grossem Abstand vor Märwil (8,75) und Neukirch an der Thur (8,57). In der Kategorie «S und M» siegte Weinfeldens Gymnastik Sport Club vor Balterswil und Münchwilen.

Züblin und Burgermeister gewinnen im Steinstossen

In der Steinstossmeisterschaft, die in diese Turnmeisterschaft integriert war, dominierten bei den Herren Zihlschlacht. Hannes Züblin, Fabian Roth und Philipp Roth holten sich bei den Aktiven die Plätze eins bis drei. Bei den Aktiven Damen gewann Priska Burgermeister (Wilen-Neunforn) vor Reana Straub (Zihlschlacht) und Kathrin Merz (Märwil).