Tanzsport Tanzkarriere muss dem Beruf weichen: Wibawa-Geschwister geben den Rücktritt Das Latein-Paar Pitt-Alexander und Tiara-Sophia Wibawa vom Teen-Dance-Club Frauenfeld nehmen nicht mehr an Wettkämpfen teil. Die hohen sportlichen Ambitionen lassen sich nicht mehr mit dem Berufsleben vereinbaren.

Tiara Wibawa (links) mit ihrem Bruder Pitt während der Zuger Tanznacht 2022 im Saal des Casino Zug. Stefan Kaiser/Luzerner Zeitung (27. Mai 2022)

Gut zwei Wochen vor den Schweizer Latein-Meisterschaften in Baden kommt die Botschaft der Titelverteidiger überraschend, aber sie ist wohlüberlegt. «Wir müssen schweren Herzens akzeptieren, dass wir Tanzsport, so wie wir ihn verstehen, Beruf, Studium und Privatleben nicht mehr unter einen Hut bringen», sagen Pitt und Tiara Wibawa. Der Prozess des Rücktritts vom Turniertanzsport sei in den vergangenen Wochen gereift, nun schmerze es. Der Tanzsport war für beide «das halbe Leben».

Die erfolgreichste Zeit erlebten die beiden Rheintaler im vergangenen November, als sie nach vier Ehrenplätzen erstmals Gold an den Schweizer Meisterschaften gewannen. Und eine Woche später nahmen sie diesen Schwung mit, erreichten bei ihrer vierten WM-Teilnahme erstmals die zweite Runde und verliessen Pforzheim mit dem respektablen 40. Schlussrang.

Die Lust nach mehr internationalen Wettkämpfen und höheren Zielen wurde immer grösser. Selbst eine Fokussierung auf den Tanzsport war in den Köpfen, sollte sich ein grosser Sponsor finden lassen. Doch es kam anders. Pitt Wibawa stürzte, als er zur Busstation rannte. Im linken Sprunggelenk waren zwei Bänder durchgerissen und zwei Sehnen gespalten. Erst nach vier Monaten konnte Wibawa wieder ins Training einsteigen.

Nach Verletzung geht es nicht mehr reibungslos weiter

Doch dann erfuhren die Geschwister den Frust, hohe sportliche Ziele zu haben, davon aber nicht leben zu können. Tiara ist Jus-Studentin in Zürich, Pitt arbeitet bei einem international tätigen Hörgeräte-Hersteller, wo er oft sehr kurzfristig ins Ausland abberufen wird. Trainings, Camps und Turniere mit dem Job respektive dem Studium zu kombinieren, wurde zur Quadratur des Kreises.

Zudem wollten die Wibawa-Geschwister in diesem Sommer auch ihren Vater in Bali besuchen. «Die Familie ist uns wichtig», sagen sie. Und so sind sie in diesen Tagen – aufgrund ihres Rücktritts – nach zweieinhalb Jahren erstmals wieder bei ihrem Vater in den Ferien und lassen sich dessen Heimat zeigen. Pitt und Tiara Wibawa wollen weiterhin miteinander tanzen, Wettkämpfe schliessen sie aber ebenso aus wie ein Partnerwechsel. «Aber wir würden unsere Leidenschaft künftig gerne punktuell in Shows ausleben», sagen sie.