Schwingen Kranzgewinne für die Thurgauer Schwinger am Appenzeller Kantonalen und am Bergfest auf der Rigi Domenic Schneider bestreitet am Appenzeller Kantonalschwingfest in Urnäsch den Schlussgang gegen Michael Bless. Weil es jedoch keinen Sieger gibt, muss sich der Thurgauer mit Rang 3b zufriedengeben. Bruder Mario Schneider gewinnt auf der Rigi einen Bergkranz.

Domenic Schneider (oben) im Schlussgang des Appenzeller Kantonalschwingfests gegen Michael Bless. Benjamin Manser

In Urnäsch fand mit dem Appenzeller Kantonalen das vorletzte Kranzfest auf Ostschweizer Verbandsgebiet statt. Eine rekordverdächtige Anzahl Teilnehmer - es traten 176 Schwinger an - nutzte eine der letzten Möglichkeiten, sich mit einem Kranzgewinn noch ins Gespräch für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln zu bringen.

Vor 2300 Zuschauern duellierten sich im Schlussgang die beiden Eidgenossen Michael Bless aus Gais und Dominic Schneider aus Friltschen. Bereits zum Auftakt standen sich die beiden Sennenschwinger gegenüber.

Domenic Schneider (3b), der nach fünf Gängen punktgleich zusammen mit Bless und Zwyssig die Rangliste anführte, bekam den Vorzug. Wie bereits im Anschwingen endete der Schlussgang resultatlos und somit erbte den Festsieg der Appenzeller Raphael Zwyssig aus Gais.

Der Hüttlinger David Dumelin durfte sich zum vierten Mal in dieser Saison das Eichenlaub aufsetzen lassen. Dank vier Siegen und zwei Niederlagen, eine gegen den späteren Festsieger, belegte der Turnerschwinger den guten fünften Schlussrang.

Pirmin Kolb aus Affeltrangen, einer der Thurgauer Kranzgewinner, in Action. Lorenz Reifler

Im letzten Kranzrang klassierten sich mit Hannes Bühler (7b) aus Amriswil und Pirmin Kolb (7d) aus Affeltrangen zwei weitere Thurgauer Kranzgewinner. Beide Notenblätter wiesen am Ende des Tages je vier Siege, einen Gestellten und eine Niederlage auf.

Glück und Pech sind oftmals sehr nahe beieinander, dies erlebte auch der Kesswiler Jan Hug. Er zeigte, dass er durchaus auf Kranzniveau mitschwingen kann. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen klassierte er sich sehr aber unmittelbar hinter den Kränzen.

Gregor Imhof belegte Rang 12, Philipp Peter Platz 14, Andrin Habegger Rang 15, Elias Kundert wurde 16, Kilian Kolb 17. und Christian Müller belegte Rang 18.

Mario Schneider mit weiterem Bergkranz

Die Königin der Berge präsentierte sich einmal mehr von ihrer besten Seite. Der Rigi-Schwinget endete mit einem Innerschweizer Sieg durch Joel Wicki.

Mit Mario Schneider aus Rothenhausen gewann ein Thurgauer den begehrten Bergkranz.

Mario Schneider startete mit drei Siegen gegen Ronny Schöpfer, Ueli Hegner und Reto Kaufmann perfekt ins Fest. Erst Joel Wicki konnte Schneider im vierten Gang bremsen.

In der Folge gelang Schneider ein weiterer Sieg und er durfte Lukas Lemmenmeier das Sägemehl vom Rücken wischen. Im sechsten Gang gabs kein Rezept gegen Dario Gwerder und dieser ging gestellt aus. Dennoch reichte es Mario Schneider mit 56.50 Punkten und Rang 6c zum begehrten Eichenlaub.

Mit Rico Ammann aus Häuslenen, Stefan Burkhalter aus Homburg, This Kolb aus Affeltrangen und Marco Oettli aus Bussnang nahmen noch weitere Schwinger vom Team Thurgau am Fest teil, sie mussten den Heimweg aber ohne Kranz antreten.