NLA-Debüt Donnerstagabend, leere Tribüne: Willkommen in der Handball-Elite, HSC Kreuzlingen! In der Zürcher Saalsporthalle verliert Aufsteiger Kreuzlingen sein erstes NLA-Spiel der Klubgeschichte im Männerhandball 24:33 (10:18). Die Equipe von Trainer Heiko Grimm zeigte gegen Cupsieger GC Amicitia Zürich eine respektable Leistung, ist aber bald einmal auf verlorenem Posten.

Die Kreuzlinger (Lionel Mirdita beim Wurf, ganz rechts) lagen gegen GC Amicitia Zürich nach einer respektablen Startphase schnell einmal in Rückstand. Matthias Hafen

Da war sie also, die neue Welt des HSC Kreuzlingen. Donnerstagabend, NLA, Top of Switzerland. So hatte man sich Kreuzlingens Debüt inmitten der Schweizer Handballelite dann aber doch nicht vorgestellt. Die eine Tribünenseite war leer, die zweite nur sehr spärlich besetzt. Keine 300 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich den Saisonauftakt zwischen GC Amicitia Zürich und dem Aufsteiger vom Bodensee ansehen – unter den Anwesenden auch HSCK-Präsident Patrick Müller und Vorstandsmitglied Alex Mierzwa. Da war in der Kreuzlinger Egelseehalle schon in der NLB mehr Stimmung geboten worden als bei diesem Spitzenteam mit internationalem Anspruch.

Hemd und Jackett gehörten zum guten Ton, ein Marken-Poloshirt schien das Mindeste, was den Dresscode des Publikums betraf. Zwei der drei Autos, die dringend umparkiert werden mussten, weil sie den Rettungskräften den Weg versperrten, waren Mercedes. Zürich eben.

Familiäre Freundlichkeit in Downtown Zürich

Doch die Handball-Herzlichkeit macht auch vor der grössten Stadt des Landes und dem Traditionsklub schlechthin nicht Halt. Von der Kasse beim Eingang über den Verpflegungsstand bis auf die Tribünenplätze hinauf herrschte in Downtown Zürich eine familiäre Freundlichkeit. Und die Saalsporthalle ist mit Baujahr 1972 zwar alt, mit weit über 2000 Zuschauerplätzen aber eine mehr als würdige Stätte für ein NLA-Handballspiel.

NLA-würdig war auch der Auftritt des Liganeulings – wenigstens in der Startphase. Bis zum 5:5 in der achten Minute waren die Kreuzlinger gar auf Augenhöhe mit GC Amicitia, immerhin Cupsieger und Playoff-Halbfinalist der vergangenen Saison. Dann aber nahmen die Stadtzürcher ihre Favoritenrolle an. «Überläufer» Adrian Blättler, der im Dress des HSC Kreuzlingen noch den Aufstieg in die NLA gefeiert hatte, gab mit seinen Treffern zum 7:5 und 8:5 die Initialzündung für einen GC-Zwischenspurt. Zur Pause lag das Heimteam 18:10 vorne.

Attila Kun schreibt Klubgeschichte

Da hatte Kreuzlingens Attila Kun schon Klubgeschichte geschrieben. Sein Treffer zum 1:0 nach rund 30 Sekunden war das erste NLA-Tor des HSC Kreuzlingen im Männerhandball gewesen. Der Ungar Kun gehörte am Ende zum Trio mit dem Kosovaren Drenit Tahirukaj und dem neuen Kroaten Bruno Kozina, das zusammen mit Toptorschütze Lionel Mirdita (Zuzug von Kadetten Schaffhausen) für die Musik sorgte in der Offensive der Thurgauer.

Doch die Statistiken wie Wurfquote (48%) und Fangquote der Goalies (28%) waren selbstredend tiefer als noch in der NLB. Daran müssen sich die Thurgauer gewöhnen. Der HSCK machte bei seinem Debüt in der höchsten Liga auch die Erfahrung, dass er insbesondere an der Präzision arbeiten muss. Zwischenzeitlich waren die Kreuzlinger so ungeordnet unterwegs, dass auf der Bank unter den Spielern beinahe die Fetzen flogen.

Mit dem Zureden von Trainer Heiko Grimm raffte sich das Team wieder auf. Und es liess selbst dann nicht abreissen, als GC Amicitia nahe an der Zehn-Tore-Differenz war. Um da nochmals heranzukommen, sind Kreuzlingens Amateure leistungsmässig natürlich zu weit weg von den Spitzenteams. Doch holten sich die Thurgauer einiges an Moral aus ihrem ersten NLA-Auftritt. Neun Treffer Differenz bei der 24:33-Niederlage sind für den Aufsteiger akzeptabel. Die NLA ist für den HSCK eben eine ganz neue Welt. Und die kommt mit dem Heimspiel am Sonntag um 17.00 Uhr gegen den RTV Basel ein erstes Mal auch nach Kreuzlingen.

GC Amicitia Zürich – Kreuzlingen 33:24 (18:10)

Saalsporthalle – 285 Zuschauer . – SR Capoccia/Jucker.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia Zürich, 5-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen.

GC Amicitia Zürich: Bar. (1.-60./20 Paraden), Bachmann (für 2 Penaltys/0 Paraden); Harbuz (1), Blättler (3), Popovski (1), Sluijters (2), Gudmundsson (5), Bamert (4), Zeltner, Trachsler, Laube (4), Bader, Hrachovec (3/3), Quni (5), Poloz (5), F. Maros.

Kreuzlingen: Berisha (1.-44./7 Paraden), Marinovic (44.-60./6 Paraden); Lutz (2), Dedaj, R. Wipf, Bär, Heim (1), Fricker, Kun (4), Ramosaj (1), Schneider (1), Mirdita (5/2), Kozina (4), M. Zeller (1), Drilon Tahirukaj (1), Drenit Tahirukaj (4/2).

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Kappenthuler (rekonvaleszent), Färber, L. Lioi und F. Zeller (alle überzählig).