Handball HSC Kreuzlingen schafft Sieg für die Geschichtsbücher. Die Thurgauer feiern gegen den BSV Bern ihren ersten Sieg in der NLA. Die Kreuzlinger NLA-Handballer feiern mit dem 29:28 (16:14) über den BSV Bern ihre Siegpremiere in der höchsten Spielklasse. Dabei erzielt Jonas Heim den entscheidenden Treffer für den Aufsteiger 80 Sekunden vor Schluss.

Jonas Heim gelang der Siegtreffer zu Kreuzlingens historischem Sieg gegen Bern. Mario Gaccioli

Gegen den BSV Bern gelang dem Team von Cheftrainer Heiko Grimm Historisches: Erstmals überhaupt gewann ein Thurgauer Männerteam auf Stufe Nationalliga A ein Meisterschaftsspiel. Dementsprechend riesig war der Jubel in der Kreuzlinger Egelseehalle auf dem Spielfeld und auf der mit über 500 Zuschauern einmal mehr gut gefüllten Tribüne. In einem überaus spannenden Match sicherten sich die aufopfernd kämpfenden Gastgeber gegen die hochkarätige Berner Mannschaft zwei ganz wichtige Punkte. Ein Sieg, der den Glauben weiter festigt, auch gegen die etablierten NLA-Teams zu bestehen und sie sogar besiegen zu können.

Valon Dedaj mit ganz starkem Comeback

In den ersten Halbzeiten hatten die Kreuzlinger schon mehrfach in dieser Saison stark aufgespielt. Dass die Berner den HSCK deshalb von Beginn weg nicht auf die leichte Schulter nahmen, war offensichtlich. So entwickelte sich im ersten Durchgang ein packendes Match, das ab dem 9:9 durch den starken Valon Dedaj (16. Minute), der nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, dann die Thurgauer im Vorteil sah. So ging der HSCK mit einer 16:14-Führung in die Pause.

Partie bis zum Schluss hart umkämpft

Dieser Führung verspielten die Kreuzlinger wegen einer Zweiminutenstrafe gleich nach Wiederbeginn, zeigten danach aber eine starke Reaktion. Mit Torhüter Haris Berisha als grossem Rückhalt legte der Aufsteiger bis zur 39. Minute mit dem sechsten Treffer von Dedaj wieder auf 21:18 vor. Aber Bern konterte wieder postwendend. Die Gäste waren vor allem mit ihren Gegenstössen brandgefährlich. Zwar legte der HSCK weiter vor, aber der BSV liess sich nie abschütteln und glich zwei Minuten vor Schluss zum 28:28 aus. Schliesslich war es Rechtsaussen Jonas Heim, der 80 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer zum historischen Erfolg für den HSC Kreuzlingen erzielen konnte.

Kreuzlingen – Bern 29:28 (16:14)

Egelsee – 503 Zuschauer – Sr. Capoccia/Jucker.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen, 6-mal 2 Minuten gegen Bern.

Kreuzlingen: Berisha (1.-60./15 Paraden), Marinovic (für 1 Penalty/0 Paraden); Lutz (1), Dedaj (7/3), F. Zeller, Bär (4), Heim (6), Fricker, Kun, Ramosaj (3), Schneider, Kavcic (1), Kozina (4), Drilon Tahirukaj (2), Drenit Tahirukaj (1).

Bern: Bringlolf (1.-27./45.-60./9 Paraden, davon 1 Penalty), Ferrante (27.-45./1 Parade); Eggimann, Jauer (2), Kaleb (5/1), Baumgartner, Getzmann (8/2), Strahm (4), Rohr (1), Arn (2), Allemann, Gantner, Hirt.

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Mirdita, M. Zeller, Kappenthuler (alle verletzt), Färber, L. Lioi und R. Wipf (alle überzählig). – Penaltystatistik: Kreuzlingen 3/4, Bern 3/4. – Als beste Spieler ausgezeichnet: Haris Berisha (K) und Felix Aellen (B).