Handball NLA, wir kommen! Die Handballer des HSC Kreuzlingen messen sich künftig mit St.Otmar St.Gallen, Pfadi Winterthur und den Kadetten Schaffhausen Der HSC Kreuzlingen schaffte am Sonntag mit einem 27:25-Sieg in Horgen den Aufstieg in die NLA. Damit sind die Thurgauer in der kommenden Saison sowohl bei den Frauen wie nun auch bei den Männern in der höchsten Spielklasse vertreten.

Am Ziel ihrer Träume: Die Mannschaft des HSC Kreuzlingen lässt sich von der beeindruckenden Schar von eigenen Anhängern feiern in Horgen. Bild: Mario Gaccioli

Fertig Möhlin, fertig Birsfelden. Die Gegner des HSC Kreuzlingen heissen in Zukunft Kadetten Schaffhausen, Pfadi Winterthur und St.Otmar St.Gallen. Mit einem 27:25-Auswärtssieg gewannen die Thurgauer am Sonntag das Aufstiegs-Playoff der NLB gegen Wädenswil/Horgen. Es war für den Qualifikationssieger der dritte Sieg im vierten Spiel dieser hart umkämpften Best-of-five-Serie. Nach dem SC Frauenfeld (1979/80) und dem HC Arbon (2010/11) wird der HSC Kreuzlingen damit der dritte Thurgauer NLA-Klub im Schweizer Männerhandball sein.

Kreuzlinger verspielen Vorsprung mehrmals

Die Horgner Waldegghalle war am Sonntag mit 680 Zuschauerinnen und Zuschauern fast bis auf den letzten Platz besetzt. Auch, weil die Anhänger des HSC Kreuzlingen mit drei Cars angereist waren. Und die beiden Fangruppen sorgten schon vor Spielbeginn für einen ohrenbetäubenden Lärm. Kreuzlingen gegen Wädenswil/Horgen war ein würdiges Final der NLB-Saison – sowohl stimmungsmässig wie auch spielerisch. Denn was die beiden Teams auch in der letzten Begegnung zeigten, war Spektakel pur. Technisch nicht immer sehr hochstehend, weil in dieser elektrisierenden Atmosphäre hüben wie drüben viele Fehler passierten. Aber Wille und Engagement war in den Augen jedes einzelnen Spielers zu erkennen.

Kreuzlingens Alan Lutz (beim Sprungwurf) trug ebenfalls einen Treffer zum entscheidenden Sieg bei. Bild: Mario Gaccioli

Die Kreuzlinger verloren ihr grosses Ziel, den erstmaligen Aufstieg in die NLA, auch dann nicht aus den Augen, als sie gleich mehrmals einen sicheren Vorsprung verspielten. Etwa in der ersten Halbzeit, als aus der 7:5-Führung innert sechs Minuten ein 7:9-Rückstand wurde. Oder nach der Pause, als ein 20:13-Vorsprung doch noch in einer hochspannenden Schlussphase mündete. Wädenswil/Horgen hatte nicht die spielerischen Mittel, um Kreuzlingen Paroli zu bieten. Aber der Kampfgeist der Zürcher stellte die Mannschaft von Trainer Werner Bösch bis zum Schluss vor Probleme.

Der Moment, in dem der Aufstieg feststand: Die Kreuzlinger Ersatzspieler rennen zu ihren Teamkollegen aufs Feld. Bild: Mario Gaccioli

Aufstiegstrainer Bösch: «Ich spüre einfach Freude»

Letztlich aber reichte Kreuzlingen ein Zwischenspurt nach der Pause; zehn Minuten, in denen es mit 7:1 Toren auf 20:13 davonzog, um Wädenswil/Horgen auf Distanz zu halten. Aufstiegstrainer Bösch wird die Kreuzlinger Richtung deutsche Bundesliga der Frauen verlassen, wo er bei Metzingen künftig ein Profiteam trainieren kann. «Ich spüre einfach Freude», sagt er nach dem Erreichten. «Freude und Genugtuung für die harte Arbeit der vergangenen Monate.»

Auch Präsident und Baumeister Patrick Müller hatte Mühe, seine Emotionen in Worte zu fassen, konnte die Freudentränen kaum zurückhalten. Und der verletzte Captain Valon Dedaj spürte das grosse Glück in sich. «Wir haben den Aufstieg gewollt. Das hat man der ganzen Mannschaft angesehen.»