Handball Mit Legende Urs Mühlethaler zurück zur alten Stärke: Die NLA-Frauen des HSC Kreuzlingen visieren die Playoff-Halbfinals an Nach zuletzt Platz 7 will sich der HSC Kreuzlingen in der NLA der Frauen wieder zurückkämpfen. Ein Platz in den Top 4 ist das Ziel. Gelingen soll das auch dank des neuen Winds, der mit dem neuen sportlichen Leiter Urs Mühlethaler bläst. Das Auftaktspiel findet am Samstag um 17 Uhr auswärts gegen Rotweiss Thun statt.

Stefanie Schalko ist ein Toptransfer für Kreuzlingen. Mario Gaccioli

Der Einzug in die Playoff-Halbfinals 2021 und die damit verbundene Europacup-Teilnahme konnte der HSC Kreuzlingen in der vergangenen Saison nicht bestätigen. Die Thurgauerinnen mussten in die Auf-/Abstiegsrunde und klassierten sich am Ende auf dem siebten Schlussrang. Zu wenig für die gestiegenen Ambitionen in der Grenzstadt. Im Sommer war der HSCK auf dem Transfermarkt aktiv, da die slowakische Ex-Nationalspielerin Maria Olsovska, Linkshänderin Katerina Novotna und Kreisläuferin Vanda Gulyas ihre Karrieren beendeten und sich Katja Lischka eine Auszeit nehmen wollte.

Diese Abgänge wurden noch unter der Führung von Werner Bösch kompensiert. Der neue sportliche Leiter Urs Mühlethaler, zuletzt als Interimstrainer Schweizer Meister mit Spono Nottwil, spricht von zwei Toptransfers. Die 28-jährige deutsche Rückraumspielerin Annika Blanke und die österreichische Linkshänderin Stefanie Schalko (26) vom letztjährigen Europacup-Gegner Stockerau sind gewichtige Verstärkungen.

Urs Mühlethaler (hier im letztjährigen Playoff-Final als Coach von Spono Nottwil) soll mit seinem Know-how den HSC Kreuzlingen näher an die Spitzenteams heranbringen. Dominik Wunderli (Nottwil, 25. Mai 2022)

«Vom Talent her sehr ordentlich aufgestellt»

Dazu holte Kreuzlingen mit der grossgewachsenen Antonia Rakaric (21) und der U18-Nationalspielerin Selma Kikanovic zwei Schweizer Rückraumtalente aus Zürich an den Bodensee. Fix zum NLA-Kader gehört neu auch die 18-jährige Ilaria Suter vom HC Romanshorn. Sportchef Mühlethaler, der Trainerin Kristina Ertl-Hug auch auf der Bank unterstützt, ist der Meinung, «dass wir vom Talent her sehr ordentlich aufgestellt sind. Allerdings fehlt uns die Breite.»

Der ehemalige Nationaltrainer der Schweizer Männer traut der Equipe den Schritt nach vorne zu. «Entscheidend ist, dass alle bereit sind, aus der Komfortzone zu kommen und sich dem Spitzensport ohne Wenn und Aber zu verschreiben.» Die NLA-Meisterschaft 2022/23 beginnt für Kreuzlingens Frauen am kommenden Samstag um 17.00 Uhr auswärts gegen Rotweiss Thun.