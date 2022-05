Handball Die Tür zur NLA steht weit offen: Der HSC Kreuzlingen gewinnt das dritte Playoff-Spiel gegen Wädenswil/Horgen Der HSC Kreuzlingen besiegt Wädenswil/Horgen vor 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der heimischen Egelseehalle 26:22. Damit führt er in der Best-of-five-Serie 2:1. Am Sonntag in Horgen könnten die Thurgauer den Aufstieg realisieren.

In der restlos ausverkauften Egelseehalle holt sich der HSC Kreuzlingen (Jérôme Portmann beim Wurf) den Vorteil zurück. Bild: Mario Gaccioli

Was für eine Stimmung in der ausverkauften Kreuzlinger Egelseehalle, was für ein Handballspiel! Eingeläutet von einer spektakulären Lasershow zeigten die beiden besten NLB-Teams auch im dritten Playoff-Finalspiel einen Abnützungskampf auf hohem Niveau. Erneut wurde dem im Vorfeld favorisierten HSC Kreuzlingen alles abverlangt, bis der zweite Sieg im Trockenen war.

Wädenswil/Horgen war erneut ein hartnäckiger, von Trainer Predrag Milicic taktisch ausgezeichnet eingestellter Gegner. Aber wie schon beim 28:25-Auswärtssieg der Thurgauer am vergangenen Sonntag zollten die Zürcher in der Schlussphase ihrem kräfteraubenden Spiel Tribut.

Pausenführung fällt zu knapp aus

In den ersten 30 Minuten lagen die Kreuzlinger, abgesehen vom 0:1 nach 58 Sekunden, immer in Führung. Mit der 11:10-Pausenführung konnten sie aber nicht zufrieden sein. Sie vergaben mehrfach die Chance, ihren Vorsprung auf vier oder fünf Tore auszubauen. Bemerkenswert, wie die Gäste aber mit enormer Willenskraft, Lauf- und Kampfbereitschaft dagegenhielten und so immer wieder herankamen.

Vor allem in der Abwehr setzten die Kreuzlinger (Bujar Ramosaj, Mitte, und Attila Kun, rechts) gegen die Wädenswiler ein Zeichen. Bild: Mario Gaccioli

Zur Freude der meisten der 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Egelseehalle legten die Kreuzlinger nach der Pause druckvoll los. Der erstmals eingewechselte Spielmacher Valon Dedaj, der im zweiten Finalspiel verletzungsbedingt hatte pausieren müssen, setzte nach 50 Sekunden den Ball wuchtig zum 12:10 in die Maschen. Topskorer Paul Kaletsch legte nach.

Aber so richtig absetzen konnte sich der HSCK auch in der Folge nicht. Im Gegenteil: Mit vier Treffern in Serie wendeten die Zürcher das Blatt vom 16:14 zum 16:18. Zu spielen war da noch exakt eine Viertelstunde. Diese Schwächephase veranlasste Kreuzlingens Trainer Bösch zu einem Time-out. Und seine Anweisungen trugen offensichtlich Früchte.

Steigt in Horgen die Kreuzlinger Aufstiegsfeier?

Den Thurgauern gelangen nun vier Tore in Folge zum 21:19. Inzwischen stand Nikola Marinovic im Tor der Thurgauer. Und der Routinier verleitete Wädenswils Goalgetter zu einem folgenschweren Fehlwurf. Sandro Gantner setzte beim Stand von 22:20 seinen Penalty übers Tor und wenig später stand es 24:20 für Kreuzlingen. Unter Ovationen des Publikums brachten die Thurgauer diesen Vorsprung sicher ins Ziel.

Kreuzlingens Sandro Bär (am Ball) versucht, sich gegen Wädenswil/Horgens Pascal Gantner durchzusetzen. Bild: Mario Gaccioli

Bereits am Sonntag geht es in der Sporthalle Waldegg in Horgen weiter. Die Zürcher stehen mit dem Rücken zur Wand, können bestenfalls noch den Showdown erzwingen. Dagegen können die Kreuzlinger am Zürichsee den Sack zumachen und mit einem Sieg den erstmaligen NLA-Aufstieg feiern.

Kreuzlingen – Wädenswil/Horgen 26:22 (11:10)

Egelsee – 1000 Zuschauer (ausverkauft).

Strafen: 3-mal 2 Minuten plus Rote Karte (Heim/14.) gegen Kreuzlingen, 2-mal 2 Minuten gegen Wädenswil/Horgen.

Kreuzlingen: Berisha (1.-46./6 Paraden), Marinovic (46.-60./3 Paraden); O. Wipf, Lutz (1), Dedaj (2), Bär, Heim (2), Kaletsch (3/2), Portmann, Kun (5), Ramosaj (1), Blättler (2), Schneider (1), L. Lioi, Zeller (4), Tahirukaj (5/2).

Wädenswil/Horgen: Imhof (1.-26./48.-60./6 Paraden), Steiner (26.-48./6 Paraden), Kasalon (für 3 Penaltys/1 Parade); Pospisil (5), S. Gantner (8/2), Lechner (4), D. Gantner, S. Kälin, P. Gantner (2), Schuler, Zuber, Döbbeling, D. Kälin, Esposito, Wolfer (3), Karlen.

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Färber, Kappenthuler, Nahaj und R. Wipf (alle verletzt). – Penaltys: Kreuzlingen 4/5, Wädenswil/Horgen 2/3.