Europacup Einsatz in Bosnien-Herzegowina: Volley Amriswil greift zum Saisonstart nach den Champions-League-Sternen Der Schweizer Volleyballmeister steigt heute Abend mit der Champions-League-Qualifikation in die Saison. Gegner im Auswärts-Hinspiel ist Mladost Brčko, ein alter Bekannter aus vergangenen Jahren.

Der Franzose Jhon Wendt (ganz rechts) und Volley Amriswil, hier im Testspiel gegen Friedrichshafen, sind in dieser Woche auf europäischem Parkett im Einsatz. Mario Gaccioli (Amriswil, 10. September 2022)

Zehn Tage bevor am 1. Oktober die NLA-Meisterschaft beginnt, tritt Volley Amriswil im Europacup an. In der Königsklasse bestreitet der Schweizer Meister dieerste von drei Vorrunden und hofft, am Ende in die Gruppenphase zu kommen. Im vergangenen Jahr schied Amriswil bei erster Gelegenheit gegen den Meister aus Estland aus. Heuer ist die erste Hürde Mladost Brčko aus Bosnien-Herzegowina.

Dem gleichen Gegner standen die Thurgauer schon 2018/19 im Achtelfinal des CEV-Cups gegenüber. Mit einem 3:0- und einem 3:1-Sieg qualifizierte sich die Equipe um Passeur Josh Howatson souverän für die nächste Runde. Über die momentane Stärke von Mladost wissen die Amriswiler nicht allzu viel. Brčko schied in der vergangenen Saison in der heimischen Meisterschaft schon im Playoff-Halbfinal aus und wurde nur Meisterschaftsdritter. Dafür holten sie sich den Cupsieg. Weil die vor ihnen klassierten Teams auf die Teilnahme an der Champions League verzichteten, rückte Brčko nach.

Zweiter Diagonalangreifer verletzt sich schwer

Volley Amriswil nahm vergangenes Wochenende an einem Vorbereitungsturnier in Jona teil, besiegte Luzern deutlich und verlor dann gegen Schönenwerd 1:3, wobei die Ostschweizer in diesem Spiel auf ihre zweite Garde setzten. Dabei verletzte sich Max Schedl, der zweite Diagonalangreifer, beträchtlich. Er wird in Brčko nicht dabei sein. Auch andere Spieler sind angeschlagen, dürften am Mittwoch um 19.00 Uhr aber auflaufen können. Amriswils Reise nach Brčko geht per Flugzeug nach Belgrad. Von dort verschiebt sich das Team in rund dreistündiger Fahrt an die Staatsgrenze zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina. Nach dem Grenzübertritt ist der Weg nach Brčko nicht mehr allzu weit.