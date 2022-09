Eishockey Aufsteiger EHC Frauenfeld schlägt sich in der MyHockey League respektabel, doch Trainer Andy Küng hat ein Problem Der EHC Frauenfeld setzt mit der knappen 1:2-Niederlage im Auftaktspiel gegen den EHC Thun ein erstes Zeichen in der dritthöchsten Spielklasse des Schweizer Eishockeys. Dabei fehlten dem Aufsteiger die drei grössten Verstärkungen des Transfersommers.

Die Frauenfelder Timo Brauchli (links) und Nico Crameri versuchen, die Thuner Sascha Inniger und Janik Wyss zu stoppen. Mario Gaccioli

Frauenfelds erster Auftritt in der MyHockey League war beherzt, attraktiv, aber eben nicht erfolgreich. Vor 327 Zuschauerinnen und Zuschauern am Samstagabend auf der heimischen Kunsteisbahn reichten zwei achtlose Momente, um am Ende als 1:2-Verlierer dazustehen. Die Gegentore fielen nach 42 Sekunden im zweiten Drittel und nach 42 Sekunden im Schlussdrittel.

Dabei hat die Mannschaft von Andy Küng vieles richtig gemacht. Trotz 17 neuer Spieler – vorwiegend junge, ligaunerfahrene – hat der Trainer eine neue Einheit geformt. Küng zählt dabei auf den Kern um Captain Oskar Lattner und dessen Assistenten Pascal Gemperli und Lars Spillmann, die dem Klub nach dem Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse treugeblieben sind.

Eine ganze Reihe von Teamstützen ist weg

Mit den Abgängen von Nino Fehr (zu Wilen-Neunforn/3.), Michael Roos, Kevin Rohner, Remo Oehninger, Konstantin Schmidt (alle Rücktritt), Mario Pieroni (Wetzikon/1.) und Eric Geiser (Dübendorf), um nur ein paar zu nennen, hat im EHC Frauenfeld ein Generationenwechsel noch nie dagewesenen Ausmasses stattgefunden. Das neue Kader sei «massiv jünger, unerfahrener, aber auch schneller», sagt Trainer Küng. Die Auftaktniederlage gegen Thun gebe Mut. «Auf dieser Leistung können wir aufbauen.»

Frauenfelds Headcoach Andy Küng (rechts) begrüsst vor dem Spiel Thuns neuen Trainer Daniel Steiner, den einstigen NLA- und HC-Thurgau-Stürmer. Mario Gaccioli

Frauenfelds Auftritt am Samstag war umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der Mannschaft die Stürmer Kent Daneel und Tom Gerber sowie Verteidiger Claude Schnetzer verletzungsbedingt gefehlt haben. Das sind ausgerechnet die drei Transfercoups des Sommers. Das Trio dürfte gar drei bis fünf Monate lang ausfallen, was den Aufsteiger in arge Not bringt. Schliesslich muss er als Neuling in einer starken Liga die Punkte zusammenkratzen, um dem Abstieg zu entrinnen.

Abhilfe könnten da die Partnerschaften im Thurgauer Eishockey schaffen. Tatsächlich sandten die Pikes Oberthurgau aus der 1. Liga Nico Crameri, Sohn des früheren NLA-Profis Gian-Marco Crameri, zurück zu Frauenfeld. Und der 20-Jährige wurde gegen Thun prompt zum besten Spieler ausgezeichnet.

Keine weitere Hilfe vom HC Thurgau für das Cupspiel gegen Arosa

Vom HC Thurgau ist nebst den bereits entsandten Valentin Senn und Jan Meier keine weitere Hilfe in Sicht. Fabian Berri ist verletzt und Rémy von Allmen, der als 13. Stürmer noch keine Sekunde zum Einsatz gekommen ist, wird vorerst selber gebraucht. So wird Frauenfeld auch am Mittwoch um 20.00 Uhr mit einem Rumpfkader ins Cupspiel gegen Titelverteidiger Arosa steigen. An Mumm wird es Küngs Team dennoch nicht fehlen.

Frauenfeld – Thun 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Kunsteisbahn – 327 Zuschauer.

Tore: 21. (20:42) Reymondin (Inniger) 0:1. 41. (40:42) Schoch (Reymondin, Rossel) 0:2. 47. Brauchli (Crameri, Jörg) 1:2.