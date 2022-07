BMX Mit Cédric Butti triumphiert an den Schweizer Meisterschaften ein Einheimischer – auch Zoé Claessens gewinnt die Goldmedaille Anlässlich der Schweizer Meisterschaften im BMX Racing hat die favorisierte Zoé Claessens zum zweiten Mal gewonnen. Derweil durfte sich Cédric Butti auf seiner Heimbahn in Weinfelden erstmals als Champion feiern lassen.

Die Champions Cédric Butti und Zoé Claessens. Bild: PD

Spätestens seit ihren Weltcupsiegen von Ende Mai in Papendal verkörpert Zoé Claessens absolute Weltspitze. Es erstaunt daher nicht, dass sich die BMX-Spezialistin aus Villars-sous-Yens im Kanton Waadt an den Schweizer Meisterschaften in Weinfelden die Goldmedaille ergatterte.

Silber erkämpfte sich die Romande Christelle Boivin, Bronze ging an die Bernerin Christa von Niederhäusern.

Mit ihrer Leistung gehört die 21-jährige Claessens an den Europameisterschaften am kommenden Wochenende in Belgien zu den Medaillenkandidatinnen. Claessens tritt in Dessel als Titelverteidigerin an.

Der spätere Schweizer Meister Cédric Butti in Action. Bild: PD

Gesamtweltcupsieger war nicht am Start

Im Wettkampf der Männer reüssierte Cédric Butti. Der Einheimische verwies den Berner Loris Aeberhard und den Genfer Renaud Blanc auf den zweiten und dritten Rang. Für den letztjährigen U23-Europameister kommt der Titelgewinn bei der Elite einer Premiere gleich.

Nicht am Start war der letztjährige Gesamtweltcupsieger Simon Marquart. Der Winterthurer erlitt einen schweren Sturz im Frühling und ist noch nicht vollständig genesen.

Zu einem Vergleich auf höchstem Niveau kam es zudem in der Nachwuchskategorie der Frauen: Nadine Aeberhard, vor einem Jahr Europameisterin, traf auf Thalya Burford, vor Jahresfrist Gesamtweltcupsiegerin. Die Genferin Burford setzte sich letztlich durch und gewann den erstmals vergebenen U23-Titel.

Mehr Athletinnen und Athleten als je zuvor

Bei den Männern gewann der Zürcher Tim Weiersmüller vor Benoit Künzle und Cyrill Jakob. In der U19-Kategorie der Männer reüssierte mit Filib Steiner der Favorit. Der Titelverteidiger aus Winterthur verwies Kip Stauffacher und Remo Hofer auf den zweiten und dritten Rang.

Die Schweizer Erfolgserlebnisse auf internationaler Ebene wirken sich offensichtlich auf die Breite und den Nachwuchs aus. Über 260 Athletinnen und Athleten kämpften an den Schweizer Meisterschaften in den Nachwuchs- und Elitekategorien um die begehrten Titel – mehr als je zuvor. (red)