Thurgau gibt Sieg aus der Hand Der HC Thurgau ist lange auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg gegen den EHC Kloten. Am Ende gewinnt aber der NL-Absteiger glücklich mit 5:3 Thomas Werner, Kloten

Einen Sieg konnten die Thurgauer nicht realisieren, weil sie im Abschluss erneut zu viele gute Möglichkeiten ungenutzt liessen. (Bild: FMARIO GACCIOLI)

Dem HC Thurgau ist es erneut nicht gelungen, einen Erfolg resultatmässig zu bestätigen. Zum vierten Mal in dieser Saison folgte auf einen Sieg prompt eine Niederlage. Eine besonders bittere Niederlage. Denn die Leistung der Mannschaft von Trainer Stephan Mair war über weite Strecken beeindruckend. Trotz eines schwierigen Starts und zweimaligem Rückstands überzeugte sie mit einer Stilsicherheit, wie man sie aus der vergangenen Saison kannte. Einmal in Führung fand der HCT – wie schon beim 5:1-Erfolg gegen Olten – die Balance zwischen Verwalten und Attackieren. Bis knapp fünf Minuten vor Schluss ging alles auf. Dann drehte das Heimteam die Partie mit zwei Toren innerhalb von 55 Sekunden – vom 2:3 zum 4:3.

Thurgau trotzt starkem Kloten zu Spielbeginn

Kloten startete, wie es die Fans des fünfmaligen Schweizermeisters eigentlich seit Saisonbeginn von ihrer Mannschaft erwartet hatten: dominant. Die Mannschaft von Trainer André Rötheli hatte einiges gut zu machen. Sieben der vorangegangen zehn Spiele hatte der NL-Absteiger verloren. Begünstigt wurde der gute Start gegen Thurgau durch einen glücklichen Treffer bereits in der zweiten Minute. Der Abschluss von Thibaut Monnet fand aus spitzestem Winkel zwischen Pfosten und Schoner von Thurgaus Goalie Janick Schwendener den Weg ins Tor. Zehn Minuten lang spielte sich danach das Geschehen vorwiegend im Abwehrdrittel der Thurgauer ab. Klotens erste Formation um Topskorer Ryan MacMurchy übte sich zeitweise im Powerplay 5-gegen-5.

All dies brachte aber die Thurgauer nicht aus dem Konzept. Sie begannen konzentriert und diszipliniert und steigerten stetig ihren Rhythmus. Das konsequente Nachsetzen führte in der 14. Minute zum Erfolg, Captain Patrick Parati traf zum 1:1. Beinahe hätte der HCT gar mit einer Führung in die erste Pause gehen können. In Klotens erstem echten Powerplay vergaben David Wildhaber und Lars Frei je eine erstklassige Chance zu einem Shorthander.

Geschenk bringt Kloten die zweite Führung

Ihrem zweiten Treffer standen die Thurgauer auch zu Beginn des Mitteldrittels nahe. Trotz Druckphase – begünstigt durch ein Powerplay 5-gegen-3 – blieben sie allerdings erfolglos. Noch schlimmer: Als Wildhaber eine weitere schnelle Angriffsauslösung suchte, landete der Puck auf dem Stock von Monnet. Der frühere Nationalspieler traf zum 2:1. Aber auch dies war noch kein Wirkungstreffer beim HCT. Bei einem Mann mehr auf dem Eis gelang Fabio Hollenstein der 2:2-Ausgleich. Und als sich die Klotener gegen Ende des Drittels mit Strafen selbst aus dem Rhythmus brachten, häuften sich die Chancen auf Thurgauer Seite.

Als Michael Loosli sein Team während einer Fünf-Minuten-Strafe gegen Klotens Simon Kindschi erstmals in Führung gebracht hatte, schien ein Sieg in Griffnähe. Ein Sieg, den die Thurgauer nicht realisieren konnten, weil sie im Abschluss erneut zu viele gute Möglichkeiten ungenutzt liessen. Eine Chance es besser zu machen gibt es heute in Weinfelden im Spiel gegen das bisher überraschende Team der EVZ Academy.