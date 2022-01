Testspiel Ein Prachtstreffer, eine Torpremiere und allem voran Quintillàs Comeback: Der FC St.Gallen gewinnt vor Rückrundenstart beim FC Schaffhausen mit 3:1 Basil Stillharts Prachtstreffer, Christopher Lungoyis Torpremiere, all das geht beim 3:1-Testspielsieg gegen Schaffhausen fast unter. Weil Jordi Quintillà sein Comeback feiert.

Die St.Galler gewinnen das vierte und letzte Testspiel dieser Wintervorbereitung. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Zum Anpfiff der zweiten Halbzeit war es soweit: Jordi Quintillà gab sein Comeback für den FC St.Gallen. Der spanische Mittelfeldspieler ersetzte Leonidas Stergiou, dessen Position in der Innenverteidigung Basil Stillhart übernahm. 40 Sekunden später war es einem dann, als sei wieder Herbst 2020. Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Über Umwege kam Quintillà an den Ball. Und der Spanier lancierte einen Mitspieler mit einem klugen Pass in die Gasse. Julian Von Moos erlief den Ball. Die Hereingabe erreichte Kwadwo Duah. Tor.

Zurück im St.Galler Dress: Gestern gab der Verein die Rückkehr von Jordi Quintillà bekannt, heute stand der Ex-FCSG-Captain bereits in Schaffhausen auf dem Kunstrasen. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

St.Gallen führte zu diesem Zeitpunkt im finalen Testspiel vor der Rückrunde bereits 1:0 in Schaffhausen. Stillhart traf in der 13. Minute mit einem satten Direktschuss ausserhalb des Strafraums. Bis eben Quintillà ins Spiel kam und Duah auf 2:0 erhöhte.

Schnelle erste, langsame zweite Halbzeit

Es war die Vorentscheidung dieser Generalprobe. Zwar verkürzten die Schaffhauser in der 49. Minute nach einem Eckball durch Serge Müller auf 1:2, doch in der Folge kam es zu vielen Wechseln auf beiden Seiten. Das Spiel, das in der ersten Halbzeit intensiv war, bisweilen auch schnell und gefällig, verlangsamte. Man spürte wieder, dass es ein Testspiel war. Einen Eindruck, den man in den ersten 45 Minuten nicht hatte. Die Zweikämpfe wurden leidenschaftlich geführt. Man zog nicht immer zurück, sondern dann und wann auch durch.

Das letzte Wort hatten schliesslich die St.Galler. Christopher Lungoyi, einer der vielen Neuzugänge, stellte in der 84. Minute schliesslich das Schlussresultat her.

Kommt aus der zweiten Mannschaft von Juventus Turin: Der FC St.Gallen verpflichtete Christopher Lungoyi leihweise bis Ende Saison. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Der 21-Jährige wurde nur eingewechselt. Andere Wintertransfers standen dagegen in der Startelf. Etwa der kroatische Innenverteidiger Matej Maglica, der neben Stergiou verteidigte und mit seinen 196 Zentimetern Körpergrösse eine Waffe war. Oder Alexandre Jankewitz, der einer der beiden Achterpositionen im 4-3-3 der St.Galler bekleidete. Auch Julian Von Moos war von Beginn an dabei.

Leihe aus Stuttgart: Der Kroate Matej Maglica, hier im Zweitkampf mit Schaffhausens Joaquin Ardaiz, feierte diese Saison sein Bundesligadebüt für den VfB – nun spielt er bis Ende Saison für den FCSG. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Gut möglich, dass die St.Galler gegen Lausanne ähnlich starten werden wie in Schaffhausen. Eine Änderung gibt es sicherlich im Tor. Stammgoalie Lawrence Ati Zigi weilte bis Mitte letzter Woche noch beim Afrika-Cup und wurde in Schaffhausen von Lukas Watkowiak ersetzt.

Und was ist mit Quintillà? Steht er dann in der Startelf?