Tessiner Fernsehen berichtet: Petkovic setzt nicht mehr auf Aggressivleader Behrami Knall in der Schweizer Nationalmannschaft: Gemäss einem Bericht des Tessiner Fernsehens RSI spielen Captain Stephan Lichtsteiner, Mittelfeldmotor Valon Behrami, Gelson Fernandes und Johan Djourou keine Rolle mehr bei den Plänen von Nationaltrainer Vladimir Petkovic.

Valon Behramis Zeit im Dress der Schweizer Nationalmannschaft dürfte wohl abgelaufen sein.

(red.) Wie Valon Behrami dem Tessiner Fernsehen RSI erklärte, habe Petkovic ihn am Montag angerufen: «Er sagte mir, dass ich kein Aufgebot mehr für das Nationalteam erhalten werde", so Behrami. Weiter sagte der 33-jährige Mittelfeldspieler vom Serie-A-Club Udinese, es handle sich wohl um eine politische Entscheidung.

Behrami spielt seit 2005 für das Schweizer Nationalteam und hat in dieser Zeit 83 Länderspiele absolviert - dabei gelangen ihm zwei Tore. Für die Schweiz nahm Behrami an den WM 2006, 2010, 2014 und 2018 sowie an der EM 2008 sowie 2016 teil.

My international career is over.🇨🇭 pic.twitter.com/vRh8iCUeht — Valon Behrami (@ValonBera) 6. August 2018

«Petkovic will nur seinen Sessel schützen»

Der Mittelfeldspieler hat an der WM in Russland mit viel Einsatzwillen und Kämpferherz überzeugt. Wie RSI weiter berichtet, werde gemunkelt, dass Nationalcoach Petkovic nicht mit Behramis wachsender Rolle als Leader klargekommen sei.

Behrami machte aus dem Ärger ob der Entscheidung keinen Hehl: «Petkovic hat keine Ahnung von Fussball und will nur seinen Trainersessel schützen. Ich bin aber mehr enttäuscht als wütend", sagte der 33-Jährige gegenüber RSI.

Laut RSI will Petkovic die Mannschaft neu aufbauen. Deshalb sollen auch Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt/Bundesliga), Johan Djourou (SPAL Ferrara/Serie A) sowie Nationalmannschafts-Captain Stephan Lichtsteiner (Arsenal/Premier League) nicht mehr im Aufgebot stehen. Diese Meldung dementierte der Nationaltrainer allerdings.