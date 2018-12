Swiss Central verliert in Neuenburg Swiss Central Basket (SCB) traf am Samstag auf Neuchâtel. Das Team hielt über weite Strecken gut mit, musste sich am Schluss dennoch geschlagen geben. Daniel Schriber

7:06 Minuten vor Schluss verwandelte SCB-Center Iba Camara (20 Punkte, 12 Rebounds) zwei Freiwürfe zum 60:60-Ausgleich. Näher ran an den Sieg kamen die Zentralschweizer am Samstag in Neuenburg jedoch nicht mehr: In einer intensiven, bisweilen gar hitzigen Partie, setzte sich am Ende der Favorit mit 78:67 durch. Unverdient war der Erfolg des Heimteams sicherlich nicht: Das von den über 1000 Zuschauern angefeuerte «Union» führte gegen Swiss Central über die gesamte Spieldauer – wenn auch zumeist nur knapp.