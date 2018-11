Swiss Central steht im Achtelfinal des Schweizer Cups: Nebst «sehr guten Phasen» sah Coach Zoran Popovic am Mittwoch beim 76:68-Erfolg gegen den BC Winterthur (NLB) Defizite beim Rebound und in der Kommunikation – dies besonders in der Defensive. «Das Wichtigste ist, dass wir endlich unseren ersten Sieg holen konnten», so Popovic, der in Winterthur gemeinsam mit SCB-Sportchef Norbert Valis den abwesenden Danijel Eric vertrat. Getrübt wurde die Freude über den ersten Sieg durch die Verletzung von Branko Tomic. Der 22-jährige Forward verdrehte sich bei einem Angriffsversuch im Schlussviertel unglücklich das Knie und konnte das Spiel nicht mehr fortsetzen. Er dürfte länger ausfallen. (ds)