St.Otmars Handballer gewinnen im Cup souverän – im Viertelfinal empfangen die St.Galler nun Kadetten Schaffhausen

St.Otmars Handballer starten die Aargauer Wochen im Cup bei Möhlin – Trainer Zoltan Cordas: «Ich will mich nicht blamieren»

Im Achtelfinal des Cups tritt St.Otmar am Mittwoch beim TV Möhlin aus der NLB an. Für St.Gallens Trainer Zoltan Cordas ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.