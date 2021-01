St.Otmars Flügel David Fricker reitet auf der Erfolgswelle – am Sonntag treffen die St.Galler NLA-Handballer auf den RTV Basel Der St.Galler David Fricker ist derzeit bei St.Otmar auf dem rechten Flügel gesetzt. Am Sonntag um 17 Uhr in der Kreuzbleiche will er seinen guten Lauf gegen den RTV Basel fortführen.

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars rechter Flügel David Fricker (rechts) erwischt einen ausgezeichneten Saisonstart. Benjamin Manser

Er ist eine der positiven Überraschungen des Saisonstarts von St.Otmars Handballern: David Fricker. Der 22-jährige St.Galler hat sich auf dem rechten Flügel festgebissen und steht derzeit in der Hierarchie vor Ramon Hörler, der in der vergangenen Saison gesetzt war.

Cordas schenkt Fricker Vertrauen

Es scheint, als hätte sich der Trainerwechsel ausgezahlt. «Ich bin bis jetzt zufrieden, vor allem mit seinem Positionsangriff», sagt Zoltan Cordas. Um gleich hinzuzufügen:

«Ich glaube, er kann noch viel mehr.»

13 Treffer hat der 1,78 m grosse und 78 kg schwere Linkshänder in den ersten vier NLA-Partien erzielt – die Wurfausbeute liegt bei 76,5 Prozent. «Es läuft derzeit ausgezeichnet», sagt Fricker. Und: «Ich versuche, weiter auf dieser Welle zu reiten.»

Das Spiel eines Flügels unterscheidet sich in vielen Facetten von jenem eines Rückraumspielers oder Kreisläufers. In der Offensive sind die Aussenspieler häufig kaum in die Spielzüge involviert. Und wenn sie den Ball einmal erhalten und zum Wurf kommen, gilt: top oder Flop. Eine Drucksituation, an die sich Fricker zuerst herantasten musste. Nun sagt er: «Ich habe mental nochmals einen Schritt nach vorne gemacht. Mein Ziel ist es, dass sich das Team weiterhin auf mich verlassen kann.»

Der perfekte Auftakt gegen Suhr Aarau

Mit seinen Toren entlastet der Stadtsanktgaller, der seit seinem siebten Lebensjahr bei St.Otmar im Verein ist, den Rückraum. Die Rechnung ist so einfach wie logisch: Je mehr Tore die Flügelspieler erzielen, desto weniger Druck lastet auf dem Rückraum um den Spielgestalter Andrija Pendic. Als perfektes Beispiel diente das Auftaktspiel gegen Suhr Aarau. Gegen eine im Zentrum kompakte 5:1-Defensive waren vor allem die Flügelspieler gefordert – und sie reüssierten. Fricker und Jan Gwerder, sein Pendant auf der linken Seite, erzielten gemeinsam 13 Tore und blieben dabei ohne einen einzigen Fehlversuch.

Um sich bestmöglich auf eine Partie vorzubereiten, studiert Fricker – wie auch die anderen Handballer St.Otmars – die gegnerischen Goalies. Danach tauscht er seine Informationen mit seinen Mitspielern aus. Dennoch sagt er:

«Das Schlimmste ist, sich einen expliziten Wurf vorzunehmen.»

Am wichtigsten sei, auf den Torhüter und die jeweilige Situation zu reagieren. «Erst dann entscheide ich, welche Wurfvariante ich wähle.» Neben dem Wurfrepertoire spielt auch die Athletik eine wichtige Rolle auf Frickers Position. «Die Explosivität ist entscheidend. Es zählt, das Maximum aus drei Schritten herauszuholen.» So verschaffe sich ein Flügelspieler einen besseren Winkel – oder eben nicht.

RTV Basel noch in der Findungsphase

Am Sonntag um 17 Uhr in der Kreuzbleiche will Fricker mit St.Otmar die nächsten zwei Punkte einfahren.

«Wir müssen uns auf unsere Leistung fokussieren. Stimmt diese, gewinnen wir.»

Der RTV Basel befindet sich nach einem grossen Umbruch noch in der Findungsphase. Der bisher einzige Punkt resultierte gegen den Tabellenletzten Endingen. Dabei soll es aus Sicht St. Otmars bleiben.