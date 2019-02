Video St.Galler Fabian Schär erzielt Traumtor in der Premier League Es war sein Abend: Aus rund 25 Metern hämmerte der Wiler Verteidiger Fabian Schär seinen Club Newcastle zur 1:0-Führung gegen Burnley. Ein Traumtor!

(stm) Seit Sommer 2018 steht Fabian Schär bei der Newcastle United unter Vertrag. Am Dienstagabend erzielte der 27-jährige St.Galler sein drittes – und bisher schönstes – Saisontor. In der 24. Minute traf der Nati-Verteidiger aus rund 25 Metern in den Winkel und brachte seine Mannschaft 1:0 in Führung.

Als der Schlusspfiff ertönte, durfte Schärs Team einen 2:0-Sieg bejubeln. Dank der drei Punkte rückt sein Team in der Premier League auf Rang 13 vor.