St.Gallen holt mit Lorenzo Gonzalez ein weiteres Stürmertalent – Goalie Ati Zigi dürfte am Sonntag auflaufen Laut «Le Matin» verpflichten die Ostschweizer den 19-jährigen Lorenzo Gonzalez. Der Romand mit spanischen Wurzeln spielte zuletzt für Malaga. Zudem deutet einiges darauf hin, dass St.Gallen am Sonntag gegen Lugano mit dem neuen Goalie Lawrence Ati Zigi auflaufen wird.

Lorenzo Gonzalez (rechts) in einem Spiel mit Malaga. www.imago-images.de

Lorenzo Gonzalez und sein Berater Michel Urscheler sollen bereits in St.Gallen gesehen worden sein. Möglicherweise vermeldet der Super-League-Dritte die Verpflichtung des Stürmers an der Medienkonferenz von heute Nachmittag.

Trainings mit Guardiola

Gonzalez wechselte von seinem Ausbildungsclub Servette 2016 in die Nachwuchsakademie von Manchester City, wo er bis im vergangenen Herbst blieb. In England trainierte der Schweizer Nachwuchs-Internationale gar einige Zeit unter Pep Guardiola, kam in der Premier League aber nicht zum Einsatz.

Nach drei Jahren in Manchester, wo er in der U18 und U23 regelmässig spielte und traf, wechselte Gonzalez im vergangenen Sommer zum FC Malaga. In der zweithöchsten spanischen Liga kam er auf sechs Teileinsätze, blieb aber ohne Tor.

Wie Guillemenot und Muheim

Damit dürfte Gonzalez, der einst als grosse Schweizer Nachwuchshoffnung im Sturm galt, den selben Weg machen wie Jérémy Guillemenot und Miro Muheim. Die beiden Schweizer waren ebenfalls jung ins Ausland gewechselt, dann aber in die Heimat zurückgekehrt. In St.Gallen haben sich die beiden zu festen Grössen entwickelt.

Möglicherweise wird an der Medienkonferenz von heute auch definitiv bekannt, dass der 23-jährige Ghanaer Lawrence Ati Zigi Nachfolger von Dejan Stojanovic im Tor des FC St.Gallen ist. Zuletzt hatte nur noch die Arbeitsbewilligung gefehlt, um die Verpflichtung des Goalies von Sochaux zu vermelden.