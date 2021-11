Statistik Hochgeschwindigkeitsfussball: In der Super League werden so grosse Distanzen gesprintet wie nirgends sonst Die höchste Schweizer Spielklasse gilt nicht als Topliga. Doch schnell ist sie. Dafür sorgt auch der FC St.Gallen.

Häufig schnell unterwegs: Die Beine in der Super League. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Ende August empfing der FC Liverpool den FC Chelsea. Grosse Namen und grosser Fussball, überall auf der Welt zu sehen. Auch in einer Bar in St.Gallen, wo einer staunte ob dem Niveau dieses Spiels. Er sagte: «Schon krass. Da ist viel mehr Tempo drin als in der Super League.» Es gibt auch Leute, die behaupten, Premier League und Super League, das seien zwei verschiedene Sportarten.

Es gibt Behauptungen und es gibt Tatsachen. Und Tatsache ist: So viel langsamer als die Premier League kann die höchste Schweizer Fussballliga gar nicht sein. Denn eine Untersuchung des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES) fand heraus, dass in der Super League gegenwärtig grössere Distanzen gesprintet werden als in England. Im Vergleich mit den 27 erforschten Ligen sogar die grössten.

Die Young Boys sind die Sprintkönige

Ein Super-League-Team sprintet gemäss dem CIES, das in Neuenburg beheimatet ist, pro Spiel kumuliert 1,7 Kilometer weit. Die Streuung dabei ist beträchtlich. Denn die Young Boys kommen pro Match auf durchschnittlich 2,21 Kilometer, was fast einem Kilometer mehr entspricht als der Mittelwert der höchsten schottischen Spielklasse. Vielleicht sind die Sprints dort einfach kürzer. Unterbrochen vom einen oder anderen Tackling, schottisch halbhoch eben.

492 Mannschaften wurden insgesamt untersucht. YB ist eines von nur fünf Teams, das pro Spiel mehr als zwei Kilometer sprintend zurücklegt. Rang eins belegt Leeds United, das vom knorrigen wie innovativen Argentinier Marcelo Bielsa trainiert wird.

Auffällig ist, dass oft jene Vereine jeweils die grösste Sprintdistanz aufweisen, die auch weit vorne in der Tabelle platziert sind. Das trifft zwar im Falle von Leeds nicht zu, die Nordengländer sind 15. in der Premier League, dafür aber etwa auf Bayern München, die AC Milan oder auch Bournemouth, das die zweithöchste englische Liga anführt.

St.Gallen im internationalen Vergleich weit vorne

Lässt man die grossen fünf Ligen, also England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich, aussen vor, führt YB die restlichen 394 untersuchten Mannschaften an. Auf Rang sechs folgt dann der FC St.Gallen, dessen Pressingfussball nur mit entschlossenen Sprints funktioniert.

Schlusslicht ist übrigens der ukrainische Erstligist Metalist 1925 Charkow, der pro Partie nur gerade 1,04 Kilometer im Sprint bewältigt. Mit Erfolg: Der Aufsteiger belegt nach 14 Runden Rang neun im 16 Teams umfassenden ukrainischen Championat. Dass Stellungsspiel muss aussergewöhnlich gut sein, dass die Spieler derart selten sprinten müssen.

Vor einem Monat gab das CIES noch eine andere Statistik bekannt. Es ging um die Anzahl Grosschancen pro Spiel. 13,6 sind es in der Schweiz, was ebenfalls Bestwert bedeutete. Vielleicht sehen sich die Menschen in den grossen europäischen Fussballstädten irgendwann die Super League in der Bar an.