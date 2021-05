Handball Meniskuseinriss: St.Otmars Topskorer Andrija Pendic fällt für den Rest der Saison aus Hiobsbotschaft für den TSV St.Otmar vor dem zweiten Viertelfinalspiel am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Kreuzbleiche gegen Suhr Aarau: Regisseur Andrija Pendic fällt verletzt aus.

Saisonende für St.Otmars besten Torschützen Andrija Pendic. Benjamin Manser

Andrija Pendic, der beste Torschütze der Hauptrunde, erlitt in der ersten Partie der Best-of-5-Serie in Aarau einen Meniskuseinriss. Bereits am Dienstag wurde er operiert. Der 34-jährige Thurgauer litt schon länger an Kniebeschwerden. Nun sind diese akut geworden. Um in Zukunft keinen Knorpelschaden zu riskieren, entschied man sich für den Eingriff. Bei St.Otmar besitzt der Spielgestalter einen Vertrag bis Ende der kommenden Saison. In den Plänen von Trainer Zoltan Cordas nimmt der Nationalspieler eine zentrale Rolle ein.

Die ohnehin schon arg gebeutelte St.Galler Mannschaft verliert damit auch noch ihren offensivstärksten Spieler. Zudem fehlen Tobias Wetzel, Frédéric Wüstner, Rares Jurca und Simon Bamert. «Wir können es nicht ändern», sagt Trainer Cordas. «Wir werden trotzdem unser Bestes geben.» In die Rolle Pendics wird wohl Filip Maros schlüpfen. Auch Noah Haas dürfte in der Offensive vermehrt zum Einsatz gelangen. Die Umstände vor dem ersten Playoff-Heimspiel sind für St.Otmar somit deutlich erschwert. Immerhin: Der Druck liegt bei den Aargauern, die bereits in der ersten Partie Mühe mit der Favoritenrolle bekundeten.