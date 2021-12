Handball St.Otmar fordert in der Kreuzbleiche ein wiedererstarktes GC Amicitia Zürich Der TSV St.Otmar empfängt am Mittwoch um 19.30 Uhr GC Amicitia in der Kreuzbleiche. In der NLA-Tabelle belegen die Zürcher nach

15 Runden mit 17 Punkten den vierten Platz – drei Ränge und drei Punkte vor den St.Gallern.

Dominik Jurilj (links) und St.Otmar empfangen GC Amicitia Zürich. Bild: Benjamin Manser

Im Vergleich zur vergangenen Saison hat sich GC Amicitia unter dem neuen Trainer Petr Hrachovec nicht nur deutlich gesteigert, die neu formierte Mannschaft spielt auch einen ganz anderen Handball. Das bekam St.Otmar im Auswärtsspiel in der Saalsporthalle bei der 22:32-Niederlage zu spüren. «GC praktiziert ein gefährliches Tempospiel, kann aber in der Offensive flexibel agieren», sagt Coach Andy Dittert. Wichtig sei es vor allem, die Kreuzungen in den Griff zu bekommen und die Zweikämpfe zu gewinnen. Um überhaupt in diese Positionen zu gelangen, muss das Rückzugsverhalten bei St.Otmar stimmen. In den vergangenen Partien hat das nicht immer einwandfrei geklappt. Dittert sagt: «Zurücklaufen ist das eine, sich schnell in der neuen Spielsituation zurechtzufinden das andere.» In der Partie gegen Basel habe das schon deutlich besser funktioniert.

Ben Romdhane lässt Csaszar vergessen

Durch die Rückkehr Ariel Pietrasiks ist die St.Galler Deckung im Positionsspiel deutlich schwieriger zu überwinden. Gemeinsam mit Noah Haas bildet der Pole den Innenblock. Jedoch sind durch die Verletzungen von Vuk Lakicevic, Clemens Gangl und Frédéric Wüstner vor allem in der Defensive die Möglichkeiten weiterhin limitiert. Ein besonderes Augenmerk muss das Heimteam auf den 20-jährigen Mehdi Ben Romdhane legen. Der Schweizer Nationalspieler führt die Torschützenliste bei den Zürchern mit 79 Toren deutlich an. Noch gar nicht zum Einsatz kam der verletzte Königstransfer Gabor Csaszar, der bei GC eigentlich die Hauptrolle hätte einnehmen sollen.